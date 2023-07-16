Какие меры поддержки занятости молодежи действуют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О мерах содействия занятости и субсидируемых рабочих местах для молодежи на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал руководитель карьерного центра города Алматы Адилет Жанабаев, передает МИА «Казинформ».

В ходе выступления спикер напомнил, что Центры занятости населения трансформированы в Центры трудовой мобильности и Карьерные центры.

«Реализации новой политики занятости в нашей стране предполагает переход от содействия занятости отдельным уязвимым категориям населения к созданию равных стартовых условий для всех трудоспособных граждан. На повестке дня перед Центром трудовой мобильности стоят новые задачи, такие как: либерализация рынка труда, поддержка трудоспособного населения в стремлении развития новых профессиональных навыков, реализация новой миграционной политики и развитие трудового посредничества через цифровизацию государственных услуг», - поделился он.

Т рудоустройство молодежи на субсидируемые рабочие места реализовывается в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы.

Молодежная практика - вид трудовой деятельности, осуществляемой безработными выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии.

Требования к лицам:

1) возраст не старше 35 лет;

2) в течение пяти лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

3) отсутствие опыта работы по полученной профессии (специальности);

4) регистрация в качестве безработного

Размеры и сроки субсидий в месяц:

- 30-месячных расчетных показателей;

- не более 12 месяцев.

Рабочие места в рамках проекта «Первое рабочее место» - проект, направленный на предоставление безработным, впервые ищущим работу, рабочих мест и необходимых трудовых навыков.

Требования к лицам:

1) возраст не старше 35 лет;

2) отсутствие опыта работы;

3) регистрация в качестве безработного.

Размеры и сроки субсидий в месяц:

- 30-месячных расчетных показателей (103 000 тг);

- не более 18 месяцев.

Рабочие места в рамках проекта «Контракт поколений» - проект, направленный на трудоустройство безработных выпускников учебных заведений по полученной ими профессии или родственной профессии , относящейся к той же группе занятий в соответствии с национальным классификатором занятий, с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса.

Требования к лицам:

1) возраст не старше 35 лет;

2) в течение трех лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;

3) регистрация в качестве безработного.

Размеры и сроки субсидий в месяц:

- 30-месячных расчетных показателей (103 000 тг);

- не более 6 месяцев.

По всем вопросам можно обратиться в Дом социальных услуг по адресу пр. Достык, 85, где созданы все условия для приема граждан. Также можно обратиться в сall-центр по номеру 310-47-82 при центре занятости. Для удобства граждан прием осуществляется по системе «одного окна». Также есть зона самообслуживания, которая оборудована компьютерами и имеет доступ в интернет.