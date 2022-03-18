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    Какие меры по увеличению производства запланированы на Шымкентском и Павлодарском НПЗ

    18 Марта 2022, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры по увеличению производства нефтепродуктов запланированы на Шымкентском и Павлодарском нефтеперерабатывающих заводах, рассказал министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запланирован ряд мероприятий для дальнейшего увеличения производства, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах. На Шымкентском заводе в 2022 году будет увеличена загрузка нефти с 5,2 млн до 6 млн тонн. Данная мера позволит увеличить производство ГСМ для покрытия растущего спроса на внутреннем рынке. На Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе до 2025 года будет реализован проект по реконструкции установки гидроочистки, который позволит увеличить производительность до 6 млн тонн. (действующая 5,4 млн тонн) и производить 160 тыс. тонн зимнего дизельного топлива, который раньше не производился», - сказал Болат Акчулаков

    Кроме того, как было отмечено, благодаря реконструкции на Актауском битумном заводе увеличится мощность производства битума с 400 до 450 тыс. тонн в год.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Павлодарская область Нефть Шымкент Минэнерго РК
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