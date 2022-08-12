Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Какие меры по реформированию рынка ГСМ принимает Минэнерго

    12 Августа 2022 17:33

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков в своем выступлении на встрече с населением Атырауской области сообщил, что приказом Министерства энергетики РК сохранено государственное регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и дизельного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    На сегодня в Атырауской области средняя цена на бензин Аи-92 составляет 169 тенге, на дизельное топливо – 230 тенге/литр.

    Ценообразование на АИ-95 отдано в конкурентную среду и определяется рынком, так как при производстве АИ-95 и выше, требуется большой расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов, цены на них коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

    При этом в рамках исполнения поручения Главы государства Касым- Жомарта Токаева по реформированию рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) принимаются следующие меры:

    - обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов;

    - принят приказ по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом до конца 2022 года;

    - недопущение дефицита дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен.

    На сегодня министерством разработан и опубликован на портале «Открытые НПА» проект Приказа, предусматривающего дифференциацию цен на дизтопливо в зависимости от резидентства и вида транспорта.



    #Атырауская область #Общество #Минэнерго РК #Топливо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Правительство принимает меры по стабилизации ситуации с топливом — Алихан Смаилов
    Более 111 тыс. жителей Туркестанской области имеют просроченные кредиты
    Более 70 казахстанских волонтеров работают в ООН
    Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров