Какие меры по реформированию рынка ГСМ принимает Минэнерго

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков в своем выступлении на встрече с населением Атырауской области сообщил, что приказом Министерства энергетики РК сохранено государственное регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93 и дизельного топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

На сегодня в Атырауской области средняя цена на бензин Аи-92 составляет 169 тенге, на дизельное топливо – 230 тенге/литр.

Ценообразование на АИ-95 отдано в конкурентную среду и определяется рынком, так как при производстве АИ-95 и выше, требуется большой расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов, цены на них коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

При этом в рамках исполнения поручения Главы государства Касым- Жомарта Токаева по реформированию рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) принимаются следующие меры:

- обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов;

- принят приказ по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом до конца 2022 года;

- недопущение дефицита дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен.

На сегодня министерством разработан и опубликован на портале «Открытые НПА» проект Приказа, предусматривающего дифференциацию цен на дизтопливо в зависимости от резидентства и вида транспорта.







