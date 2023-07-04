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    Какие меры необходимо предпринять для исключения дефицита поливной воды

    4 Июля 2023, 15:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водохозяйственная обстановка в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях остается напряженной. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, водохозяйственная обстановка в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях остается напряженной. Ситуация находится на постоянном контроле и министерством будут приниматься все необходимые меры по смягчению последствия маловодья», - сказала Зульфия Сулейменова.

    Вместе с тем, министр подчеркнула необходимость принятие дополнительных мер.

    Акиматам областей:

    1) необходимо провести информационно-разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями по складывающейся ситуации и принимаемым мерам;

    2) совместно с филиалами РГП «Казводхоз» организовать применение планового круглосуточного водопользования с составлением и соблюдением ежедекадных оперативных графиков водоподачи, применению повторного использования коллекторно-дренажных вод;

    3) обеспечить согласованный с РГП «Казводхоз» режим работы гидротехнических сооружений и строго придерживаться рекомендаций министерства.

    «Министерству сельского хозяйства активизировать работу по увеличению внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях южных областей и усилить мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель», - подчеркнула Зульфия Сулейменова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минэкологии Вода
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