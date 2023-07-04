Какие меры необходимо предпринять для исключения дефицита поливной воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Водохозяйственная обстановка в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях остается напряженной. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, водохозяйственная обстановка в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях остается напряженной. Ситуация находится на постоянном контроле и министерством будут приниматься все необходимые меры по смягчению последствия маловодья», - сказала Зульфия Сулейменова.

Вместе с тем, министр подчеркнула необходимость принятие дополнительных мер.

Акиматам областей:

1) необходимо провести информационно-разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями по складывающейся ситуации и принимаемым мерам;

2) совместно с филиалами РГП «Казводхоз» организовать применение планового круглосуточного водопользования с составлением и соблюдением ежедекадных оперативных графиков водоподачи, применению повторного использования коллекторно-дренажных вод;

3) обеспечить согласованный с РГП «Казводхоз» режим работы гидротехнических сооружений и строго придерживаться рекомендаций министерства.

«Министерству сельского хозяйства активизировать работу по увеличению внедрения водосберегающих технологий на орошаемых землях южных областей и усилить мониторинг мелиоративного состояния орошаемых земель», - подчеркнула Зульфия Сулейменова.