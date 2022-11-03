Какие меры господдержки отрасли туризма доступны акмолинским предпринимателям

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Объем оказанных туристам услуг местами размещения в Акмолинской области в 2021 году вырос на 64 % и составил 10,5 млрд тенге. Такие цифры озвучил на брифинге заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрей Подгурский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, доля региона по оказанию услуг в сфере туризма составляет около 10% (6,3 млрд из 67,8 млрд тенге), в области сконцентрировано более 9% всех мест размещений страны (344 из 3831 по республике).

«В Акмолинской области функционируют около 600 предприятий сферы туризма, имеющих лицензии на право осуществления туристской деятельности. Культурно-исторический сегмент кластера представлен 990 памятниками. Наличие трех государственных национальных природных парков, уникального государственного Коргалжынского орнитологического заповедника, занесенного в Список природного наследия ЮНЕСКО, делает регион весьма привлекательным для многочисленных туристов», - отметил А. Подгурский.

Важным событием в истории развития ЩБКЗ стало решение Международного Совета о включении ГНПП «Бурабай» в глобальную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в 2022 г.

Сегодня практически все существующие виды туризма имеют предпосылки для развития, что подтверждается наличием 73-х туристских маршрутов, разработанных и успешно реализуемых туроператорами региона.

«Внутренний турпоток за семь месяцев в область составил 746 тыс. человек, из которых 550 тыс. человек посетили ГНПП «Бурабай». Показатели посещений последних пяти лет имеют положительные тренды в динамике, за исключением пандемийного периода», - добавил А. Подгурский.

Объем оказанных услуг местами размещения в 2021 году вырос на 64 % и составил 10,5 млрд тенге.

«Продолжается реализация 75 инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму 18 млрд тенге. В текущем году планируется завершение 1-го этапа якорного проекта для ЩБКЗ - строительство современного курорта «Aqвura Resort». Уже введены в эксплуатацию комфортабельные отели «Wyndham Garden», «Кедровый бор». В первом полугодии 2022 года создано 110 новых рабочих мест», - поделился А. Подгурский.

Основной базовой территорией для развития туризма является Щучинско-Боровская курортная зона, где реализуется третий этап Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, направленный на улучшение экологической ситуации и модернизации инфраструктуры.

Для предотвращения антисанитарного состояния Щучинско-Боровской курортной зоны в 2023 году разработан План действенных мер по очистке и благоустройству, который сейчас проходит процедуры согласования со всеми ответственными исполнительными органами», - добавил спикер.

«Отдельно хочу остановиться на мерах государственной поддержки отрасли туризма. В этом году государством впервые приняты меры, которые предусматривают инвестиционные преференции бизнесменам, строящим объекты на приоритетных туристских территориях», - добавил спикер.

Также с января вступили в действие семь мер государственной поддержки субъектов предпринимательства (возмещение затрат по приобретению техники и оборудования для горнолыжных курортов, при строительстве/реконструкции туристских объектов, объектов придорожного сервиса, по приобретению туристских автобусов, субсидирование затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов, туроператоров за каждого иностранного туриста, детского авиабилета), в том числе направленные на возмещение затрат на строительство и реконструкцию туристских объектов.

«Данными мерами уже воспользовались наши предприниматели. Призываю наш бизнес активизировать деятельность в реализации инвестиционных проектов и воспользоваться современными мерами поддержки со стороны государства», - резюмировал спикер.