Какие меры будут предприняты на избирательных участках в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области для проведения выборов в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, которые состоятся 10 января, организовано 778 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Электоральный период проходит в непростых условиях. Требования эпидемиологической безопасности определены постановлением главного санитарного врача республики.

Готовность избирательных комиссий в Карагандинской области и обеспечение санитарных мер обсудили на совещании под председательством главы региона Жениса Касымбека.

Председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов сообщил, что более пяти тысяч членов избирательных комиссий прошли обучение. Ведётся работа по уточнению списков избирателей.

По информации главы облизбиркома, в регионе уже работают долгосрочные наблюдатели от БДИПЧ/ОБСЕ. Ожидается прибытие наблюдателей от СНГ, МПА, ШОС и других международных организаций. Зарегистрировано 2 964 доверенных лица от политических партий.

Главный санитарный врач области, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий Залыгин подробно рассказал о требованиях эпидемиологической безопасности.

Обязателен масочный режим, использование санитайзеров, соблюдение социальной дистанции. Следует избегать рукопожатий. Не рекомендуется приводить с собой на избирательные участки детей.

Каждые три часа члены избиркомов должны менять маски.

В области началось ПЦР-тестирование членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц. Согласно постановлению главного санитарного врача республики, это обязательное требование к регионам «жёлтой зоны». В Карагандинской области к ним относятся Шахтинск, Абайский и Осакаровский районы. Все остальные входят в «зелёную зону».

На всех избирательных участках будет обеспечен необходимый объём средств индивидуальной защиты. При входе в помещение будет проводиться термометрия. В случае повышенной температуры вход в зал для голосования запрещён - этих людей необходимо изолировать в отдельное помещение для медицинского осмотра. Если понадобится, на место вызовут скорую помощь.

Требуется периодическое проветривание и дезинфекция кабин для голосования. Избирателям предоставят одноразовые ручки.

«Текущие выборы проходят в нестандартных условиях пандемии коронавируса. Осталось всего четыре дня до главного дня электорального периода. Основной вопрос оставшихся дней - подготовить участки, комиссии, организовать работу с избирателями. Наша общая работа - обеспечить проведение открытых и прозрачных выборов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», - подчеркнул Женис Касымбек.