Какие меры антимонопольного реагирования приняты в Казахстане для сдерживания роста цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на рынке социально значимых продуктовых товаров в Казахстане рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары (далее – СЗПТ) составил 6,7% (за аналогичный период 2020 года рост цен составил 5,5%). Основной рост в первом полугодии текущего года отмечается по 6 позициям: плодоовощная продукция (морковь, картофель); масло подсолнечное; сахар-песок; крупа гречневая, мясо кур, яйца куриные. За последние два месяца опережающий рост цен наблюдается на плодоовощную продукцию: картофель - 48,6%, морковь - 53,5%.

На указанных товарных рынках ряд обстоятельств очень серьезно повлиял на ценообразование:

· На рынке производства яиц. Это сокращение производства в 2020 году из-за падежа птиц (2,6 млн кур несушек). Удорожание кормов (в том числе фуражного зерна). Отменено субсидирование на вакцинацию птиц. Несвоевременное выделение денег на удешевление стоимости яиц (в конце календарного года). Сокращение на 50% субсидий на производство яиц. В итоге из 34 крупных птицефабрик закрылось 5 производителей.

· На рынке производства мясо кур. Вспышка птичьего гриппа, сокращение поголовья птиц и увеличение стоимости кормов. Увеличение себестоимости производства мяса кур на 6,1 тенге/кг связи с удорожанием тарифа на электроэнергию на 15%.

· На рынке производства гречневой крупы. Снижение урожайности в 2020 году на 10,9%. Сокращение посевных площадей гречихи с 99 245,4 гектаров (2018 г.) до 57 917,6 гектаров (2020 г.), или на 41,6%.

· На рынке производства сахара. Сокращение производства за период 2019-2020 гг. на 29%, высокая доля импорта - 66%. Сокращение посевных площадей свеклы с 17 тысяч гектаров (2018 г.) до 15,2 тысяч гектаров (2020 г.). Повышение цен у поставщиков российских и белорусских производителей.

· На рынке производства подсолнечного масла. Повышение закупочных цен на сырье. Высокая доля импорта - 30%.

· На рынках плодоовощной продукции. Отсутствие достаточных, современных мощностей для хранения урожая и, соответственно, ежегодное повышение цен в июне в связи исчерпанием запасов.

Согласно балансу рынка картофеля, производство в 2019 году составило - 3,9 млн тонн, в 2020 году - 4 млн тонн. Обеспеченность внутреннего рынка - 100%.

Общими для всех товарных рынков СЗПТ причинами роста цен является высокая импортозависимость. В Казахстане производят только 27% от общей потребности сахара, 58% - мяса кур, 68% - подсолнечного масла, 80% - макаронных изделий (рожки). Остальной объем потребностей покрывается за счет импорта. При этом мировой рост цен на продовольствие за рубежом превысил 39% (индекс продовольственных цен ФАО за период май 2020 года - май 2021 года).

При этом импортируется не только готовая продукция, но и сырье, корма. Цены на импортное сырье также выросли, к примеру, на подсолнечник, в 2 раза.

Как видно из вышесказанного, большинство причин, влияющих на рост цен, носит отраслевой характер, а также связано с ситуацией на внешних рынках.

Тем не менее, Агентством, несмотря на ряд объективных экономических факторов повышения цен, принят комплекс мер антимонопольного реагирования.

С начала 2021 года в адрес субъектов рынка направлено 48 уведомлений о наличии признаков нарушения, из них 19 – по яйцам, 11 – по подсолнечному маслу, 9 – по сахару, 4 – по гречке, 2 – по молочной продукции, 2 – по мясу птицы, 1 – по рожкам.

Также с 77 сельхозтоваропроизводителями заключены антимонопольные комплаенсы, направленные на обеспечение прозрачного ценообразования.

Во исполнение 48 уведомлений 47 производителей и оптовых поставщиков куриных яиц, сахара и крупы гречневой заявили о снижении цен от 5 до 10%.

В результате, если еженедельный рост цен на продовольственные товары с начала 2021 года ранее составлял 0,5%, то, начиная с марта текущего года, после направления субъектам рынка уведомлений, динамика роста цен снизилась до 0-0,2 %. И такого результата удалось достичь во многом именно благодаря применению инструментов «мягкого права». К ним относятся уведомления, направленные субъектам рынка, которые доказали свою эффективность в кратчайшие сроки – цены снизились за 1-2 недели. В условиях быстрого роста цен применение жестких антитрастовых мер, то есть выхода на расследования, которые вместе с судебными разбирательствами занимают до 10-12 месяцев, не дало бы ожидаемых результатов.

Однако в настоящее время, с июня текущего года, динамика еженедельного роста цен вновь составляет 0,5-0,6% из-за плодоовощной продукции.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 170 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, антиконкурентные согласованные действия субъектам рынка вменяется, если совокупная доля субъектов рынка на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов. При этом минимальная величина доли одного субъекта рынка на соответствующем товарном рынке должна составлять пять и более процентов.

Эти нормы исключают применение антимонопольных мер на рынках плодоовощной продукции, где отсутствует такое доминирование участников рынков.

Что касается маржинальности оптового-розничного звена, включая торговые сети и прочих посредников, то, согласно Закону «О торговой деятельности», на СЗПТ действует максимальный размер надбавки в размере 15%, контролируемый местными исполнительными органами.

В целом, как показывает анализ товарных рынков СЗПТ, основными причинами роста цен являются объективные экономические и иные факторы. Это высокая доля импортозависимости по 9 из 19 позициям СЗПТ, в сырье и кормах, неэффективность и непрозрачность действующего механизма субсидирования АПК, незначительные объемы средств, выделяемых в рамках применения оборотных средств для торговых сетей и стабилизационных фондов по сравнению с общим объемом рынка СЗПТ (1,2-1,5 трлн. тенге), дефицит мощностей по хранению плодоовощной продукции и переработки сырья и пр..

Учитывая это, антимонопольный орган включил в Дорожную карту Правительства по стабилизации цен на СЗПТ комплекс мер по развитию, насыщению товарных рынков. Это увеличение посевных площадей и субсидирования импортозависимых товарных рынков, обеспечение стабильности субсидирования, повышение прозрачности рассмотрения и удовлетворения заявок на субсидирование, увеличение объектов торгово-логистических инфраструктуры (овощехранилищ, тепличных комплексов) с учетом потребности регионов, ведение балансов производства и потребления и механизма прогнозирования цен с целью своевременного принятия краткосрочных и долгосрочных сдерживающих мер.

Таким образом, принятые меры позволили сбить экспоненциальный тренд повышения цены.