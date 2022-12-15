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    Какие мероприятия состоятся в День независимости в Алматы

    15 Декабря 2022, 11:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня независимости в Алматы проходят различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе научно-практические конференции, фотовыставки, передает МИА «Казинформ».

    15 декабря – в музее имени Д. Кунаева состоится фотовыставка «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тірегі».

    15 декабря – в Доме ученых пройдет конференция, посвященная декабрьским событиям 1986 года с участием представителей общественных организаций и историков.

    16 декабря – на площади Республики состоится возложение цветов к монументу Независимости.

    17 декабря – в рамках 36 годовщины декабрьских событий 1986 года пройдет возложение цветов к монументу «Тәуелсіздік таңы».

    Ряд мероприятий ко Дню независимости пройдет и в Астане. В честь Дня независимости учреждения культуры, образования, спорта Астаны организуют десятки мероприятий, способствующих повышению политической культуры и гражданской солидарности жителей города.
    Алматы День Независимости Общество
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