Какие мероприятия пройдут в столице в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд культурных мероприятий ожидается в столице 7 и 8 ноября. Желающим попасть на выставки или концерты необходимо строго соблюдать санитарные нормы, передает официальный сайт акимата города Нур-Султана.

В «Астана Опера» Государственная академическая филармония 7 ноября представит открытие концертного сезона камерного хора «Хоровая музыка П.И. Чайковского». Концерт посвящен 180-летию П.И. Чайковского.

Государственный театр танца «Наз» представит мастер-класс артистки балета театра Айнагуль Турсуновой по казахским танцам. Он пройдет в социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube: Театр танца Наз. Время проведения - 7 ноября в 18:00.

В Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького 7 ноября в 11:00 состоится показ спектакля А. Хайт «День рождения Кота Леопольда». Его можно увидеть на YouTube-канале театра.

Во Дворце независимости до 31 декабря проходят выставки в честь 175-летия Абая и «Династия Аканаевых».

Во Дворце мира и согласия до 8 ноября можно попасть на экскурсии. Посетители смогут увидеть залы дворца, фотографии съездов, костюмы разных национальностей, экспонаты религиозно-культового характера, портреты и подарки авторитетных религиозных лидеров мировых и традиционных религий.

Также среди детей и подростков пройдут онлайн-соревнования по тхэквондо. Информацию о мероприятии можно узнать, пройдя по ссылке в Instagram @sport_nursultan.