Какие мероприятия пройдут в столице в честь Дня независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня независимости РК в столице запланировано множество праздничных мероприятий, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Уже на этой неделе у жителей и гостей города появится возможность посетить различные историко-познавательные, литературно-музыкальные и поэтические вечера, мюзикл, театральные постановки, ледовое шоу и другие культурные мероприятия, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Вечер поэзии, посвященный Дню независимости РК (вечер памяти Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова) состоится 12 декабря в театре «Nomad City Hall» в 18:00. В этот же день пройдет встреча творческой молодежи с известным акыном, лауреатом государственной премии Несипбеком Айтулы. Символично, что будущие поэты и писатели встретятся со своим именитым собратом по цеху возле главной достопримечательности столицы – монумента «Астана Байтерек».

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» 12 декабря в 10:00 предложит астанчанам и гостям города историко-поэтическую трактовку декабрьских событий 1986 года «Желтоқсан – тәуелсіздік рухы».

Помимо этого, здесь с 12 по 17 декабря состоится выставка «Желтоқсан қаһармандары».

Для ценителей изящных искусств 13 декабря в 11:00 в музее Сакена Сейфуллина начнется вечер поэзии, посвященный Дню независимости: «Тәуелсіздік - аманаты бабамның».

А уже вечером в 19:00 в Государственном академическом театре драмы имени М. Горького столичные и приезжие театралы смогут по достоинству оценить постановку Б. Жандарбекова «Томирис – царица сакская».

Отметим, что параллельно с литературно-музыкальными вечерами в столице на 13 декабря запланирована выставка Союза художников РК «Тәуелсіздіктің белгісі – Нұр-Сұлтан», церемония открытия которой состоится во Дворце независимости. Выставка продлится до 13 января.

Добавим, что 13 декабря в библиотеках города №№ 12, 15, 8, 4, 3 состоятся различные познавательные мероприятия, посвященные Дню независимости.

14 и 16 декабря в 12:00, 16:00 в столичном цирке можно увидеть международное цирковое шоу.

Приятный сюрприз ждет и самых юных горожан. 14-15 декабря в столичном театре кукол пройдет спектакль «Аладдин». Начало постановки - в 12:00, 14:00 и 16:00.

Фотовыставка, посвященная Дню независимости: «Тәуелсіздік - бабалар мұраты» в музее Сакена Сейфуллина, ждет зрителей 14-18 декабря с 10:00 до 18:00.

Ледовое шоу «Друзья Дениса» состоится в «Барыс Арена» 14 декабря в 18:30.

15 декабря в 19:00 в театре «Жастар» на суд зрителей представят мюзикл по произведению Г. Мусрепова «Жібек».

Финалом этих интереснейших событий станет концерт «Песня года», которая состоится в День независимости в «Барыс Арена». Начало концерта - в 18:00.