Какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставки, концерты, спектакли, премьеры, классные часы – такую обширную программу подготовили учреждения культуры столицы к 29-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Большинство мероприятий можно будет посетить не выходя из дома, в онлайн режиме.

Так, весь декабрь на первом этаже Дворца Независимости в честь праздника открыта выставка «Тәуелсіздіктің белгісі – Нұр-Сұлтан». Посмотреть экспозицию также можно на странице @tauelsizdik_sarayi в Instagram.

В течение трех дней, с 14 по 16 декабря, новый Музыкальный театр юного зрителя акимата города Нур-Султан приглашает жителей и гостей города на премьеру музыкальной драмы М.Ауэзова «Абай-Тогжан».

В честь праздника Государственная академическая филармония г.Нур-Султан приглашает горожан на онлайн концерт «Тәуелсіздік тұғырым». Трансляция будет вестись на YouTube-канале филармонии и аккаунтах astana_filarmoniya(facebook, instagram). Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия организует в Триумфальной арке выставку современного изобразительного искусства и тематическую экспозицию «Тәуелсіздік – мәңгілік ел мұраты».

С 15 по 17 декабря Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» представит на своем YouTube-канале и официальных аккаунтах онлайн выставку «Тәуелсіздік тұғыры биікте».

Музей Сакена Сейфуллина также подготовил к 29-летию Независимости страны праздничные мероприятия. 15 декабря на странице Seifullin_museum в соцсетях будет организован челлендж «Тәуелсіздіктің алтын арқауы – ана тілім», где школьники будут демонстрировать свои умения выразительного чтения. Днем позже коллектив музея проведет онлайн выставку «Тәуелсіздік – ұлы бақыт».

Не осталась в стороне и Централизованная библиотечная система города, которая организует множество познавательных игр, часов истории, уроков для расширения кругозора своих читателей. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн на страницах городских библиотек в социальных сетях.

В праздничные дни астанчан и гостей города приглашают столичные театры. 15 декабря в 19:00 часов артисты «Жастар театры» представят зрителям постановку народной героической драматической поэмы «Нартәуекел». Государственный театр танца «НАЗ» представит хореографический спектакль «Тұйғындар».

15 и 16 декабря, в 19:00 часов «Nomad City Hall» акимата г.Нур-Султан приглашает гостей на премьеру спектакля «Жас Абай».

Государственный академический русский театр драмы им.М.Горького готовит для зрителей вечером 15 декабря комедию Н.Гоголя «Женитьба». Днем позже уже в онлайн формате горьковцы проведут трансляцию музыкально-поэтической композиции по произведениям С.Сейфуллина, Б.Майлина и И.Жансугурова «Крылатая исповедь вольных сердец». 16 декабря в 12:00, 14:00 и 16:00 часов Театр кукол представит патриотическую постановку «Атамекен».

В этот же день цирковой сюжет и документальную программу, организованную столичным цирком можно будет посмотреть на странице https://www.instagram.com/astanalyqtsirk, а Дворец «Жастар» в соцсетях покажет музыкальное поздравление от эстрадно-джазового ансамбля «Жігер». Все мероприятия пройдут с соблюдением строгих санитарных норм.