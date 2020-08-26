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    Какие мероприятия пройдут в столице к 25-летию Конституции РК

    26 Августа 2020, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мероприятия к 25-летию Конституции РК городе Нур-Султане будут организованы в онлайн-формате, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В Нур-Султане утвержден план мероприятий, посвященный 25-летию Конституции Республики Казахстан. Большинство концертов и выступлений пройдет онлайн, отмечают организаторы.

    В частности, с 10 по 29 августа в столице проходит музыкальный челлендж «Конституция – гарант свободы».

    В Центральной библиотеке с 15 по 31 августа можно увидеть онлайн-инсталляцию «Конституция – основа независимости».

    26 августа во Дворце школьников имени аль-Фараби пройдет поэтический конкурс «Ата Заңым – ардағым».

    В Государственном архиве города Нур-Султана с 27 августа по 4 сентября состоится выставка, посвященная 25-летию Конституции.

    28 августа Государственный театр танца «Наз» представит онлайн-концерт «Ата Заң – елдің айбыны, еркіндігі, байлығы».

    Также 28 августа пройдет чемпионат среди детско-юношеских спортивных школ.

    29-30 августа будут организованы благотворительные мероприятия для малообеспеченных семей.

    Театр «Жастар» 30 августа в социальных сетях представит онлайн-концерт «Айбарлы асқар елді асқақтатар Ата Заң».

    В этот же день актеры театра «Nomad» выступят с онлайн-поздравлением с патриотическими песнями.

    Также планируются проведение заседания круглого стола, посвященного 25-летию Конституции, торжественное награждение представителей общественности юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл», «Қазақстан халқының Ассамблеясына 25 жыл».

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    Астана История Казахстана Акимат Дата Конституция Общество
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