Какие мероприятия пройдут в рамках празднования 800-летия Улуса Жошы

В рамках празднования 800-летия Улуса Жошы будут организованы конференции, круглые столы, семинары. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова в ответ на запрос депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня Республиканское государственного предприятие на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт Улуса Жошы» реализует научные проекты и научно-технические программы. В соответствии с поручением Главы государства, проводится работа по подготовке и внедрению единых учебников по истории Казахстана и всемирной истории. С использованием вновь выявленных источников информации в отечественных архивах и библиотеках готовится 7-томное академическое издание «История Казахстана с древности до современности», включающее новые сведения, касающиеся Улуса Жошы. На его основании будут подготовлены единые школьные учебники по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история». Также по инициативе центральных и местных исполнительных органов планируется организация презентации монографии о Жошы и сборника переводов из источников об Улусе Жошы, — сообщила Т.Дуйсенова.

Кроме того, по информации вице-премьера, будут организованы международные научно-практические конференции на темы «История улусов Жошы, Шагатая и Хайду в истории средневекового Казахстана», «Актуальные вопросы истории государственности Казахстана: от Империи гуннов, Тюркского каганата и Улуса Жошы до независимого Казахстана», «Актуальные вопросы изучения биографии основателя Великого Улуса — Жошы, и его потомки», и республиканские научно-практические конференции на темы «Духовно-литературное наследие Улуса Жошы» и «Улус Жошы и особенности государственности в истории Казахстана», круглые столы на темы «Актуальные вопросы в изучении истории Улуса Жошы», «Социально-философские вопросы в Улусе Жошы», «800 лет с создания Улуса Жошы», совместные семинары Института археологии имени А. Х. Маргулана и Института археологии имени А. Х. Халикова (Республика Татарстан), посвященные 800-летию Улуса Жошы, по средневековым памятникам Волжско-Уральского региона».

На республиканских телеканалах планируется показ документальных и художественных фильмов, мультфильмов для детей и программ. В рамках Всемирных игр кочевников, которые состоятся в этом году, будет показан анимационный фильм Жошы, снятый в 2022 году.

Наряду с этим проводятся соответствующие работы по вопросу внесения мемориальных комплексов Улытау в 2024–2026 годах в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Атырауской, Улытауской областях созданы республиканские музеи-заповедники «Сарайшык» и «Улытау», связанные с историей Золотой Орды и Улуса Жошы.

Указанные музеи-заповедники ведут работу по защите, сохранению, популяризации подведомственных им исторических и культурных памятников, таких как городище Сарайшык, мавзолеи Жошы, Алаша, Болган ана, Домбауыла, являющихся объектами историко-культурного наследия, относящихся к периоду Золотой Орды. Музеи-заповедники имеют большие возможности для популяризации и пропаганды истории, культуры Золотой Орды с помощью зданий, где собраны музейные экспозиции, а также построенных и сданных в эксплуатацию в последние годы визит-центров.

— В ведущих музеях нашей страны, таких как Национальный музей в Астане, Государственный центральный музей в Алматы, сохранились музейные фонды, представляющие уникальные артефакты периода Золотой Орды. В июне 2023 года в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоялась презентация исторической драмы «Хан Жошы», а в январе она была включена в репертуар. Это мероприятие транслировалось по республиканским телеканалам и освещалось в республиканских, региональных печатных СМИ и на интернет-ресурсах, — сказала заместитель Главы Правительства.

Тамара Дуйсенова отметила, что решением акимата города Астаны от 18 августа 2022 года улица «Е809» в Есильском районе была названа «улица хана Жошы». 12 января 2024 года в Астане, по инициативе Научного института изучения Улуса Жошы, был проведен круглый стол на тему «Актуальные вопросы изучения истории Улуса Жошы».