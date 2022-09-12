Какие мероприятия пройдут в Нур-Султане к Съезду лидеров традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках VII заседания Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане столичный акимат подготовил ряд культурных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 12 по 16 сентября состоится этнофестиваль «Ұлы дала сазы». Масштабное мероприятие пройдет в современном этническом жанре на территории монумента «Байтерек».

Этноаул работает с 10:00 до 19:00, где посетители могут познакомиться с культурой и бытом кочевого народа, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в национальные игры (алтыбакан, асык ату и другие). Концертная часть фестиваля начнется в 18:00 и продлится до 20:00.

С 12 по 16 сентября во Дворце мира и согласия будет проходить выставка. На ней можно увидеть работы художника Батухана Баймена, авторские инсталляции по истории, видео о заповедных местах, исторических памятниках и столице Казахстана, реконструкцию воинов, царей, старинные и современные ювелирные украшения казахского народа, старинные издания Корана.

13 сентября в театре оперы и балета «Астана Опера» состоится концертная программа «Единство в многообразии», посвященная памяти участников XX секретариата и VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. На сцене выступят заслуженные деятели Казахстана, коллективы государственного театра оперы и балета «Астана Опера», фольклорный ансамбль «Астана сазы», ансамбль домбристов, танцевальный коллектив государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии, театр «Астана Балет».

14 сентября состоится концертная программа государственного театра танца «Наз» «Қазақ жәдігері» во дворце «Жастар».

15 сентября в государственном театре драмы и комедии имени А.Мамбетова пройдет спектакль «Жас Абай».

16 сентября в столичном цирке представят программу, в которой примут участие конно-акробатический ансамбль «Барыс», воздушные гимнасты на поясах Duo Love story, акробаты и эквилибристы, дрессированные собаки-клоуны и артисты балета.

В этот же день в 19 часов в государственной академической филармонии им. Е.Рахмадиева состоится концерт «Бұлбұл», посвященный народной артистке СССР Куляш Байсеитовой.

16-17 сентября в театре «Астана Опера» запланирован показ драматического балета Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан».

17 сентября в зале «Казахконцерт» им. Р.Баглановой пройдет концерт «Ханс Циммер».

Ранее сообщалось, что 14-15 сентября в столице Казахстана во Дворце независимости с участием Президента Касым-Жомарта Токаева состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.