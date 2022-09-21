Какие мероприятия пройдут на текущей неделе в Астане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несколько театральных премьер, множество выставок, концертов и вечеров музыки подготовили для жителей и гостей столицы учреждения культуры города на текущей неделе. Обзор запланированных мероприятий представил официальный сайт акимата Астаны, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, 21 сентября в 19:00 часов государственная академическая филармония проведет концерт отдела классического и эстрадного вокала «Вечер французской музыки».

Во Дворце «Жастар» 23 сентября в 19:00 и 21:00 часов состоится концерт киномузыки в исполнении коллектива «tynda.music».

Утром 24 и 25 сентября в фойе здания будет организована выставка кошек. В воскресенье в 10:00 в спортзале дворца пройдут спортивные соревнования между семьями работников культуры города, посвященные Дню семьи и Году ребенка в Казахстане.

21 сентября с 11:00 до 12:00 в Музее Сакена Сейфуллина можно будет послушать лекцию «Мастерство поэзии поэта» к 120-летию Г. Орманова.

Днем позже здесь организуют лекцию «Родной язык – моя опора», посвященную Дню языков народа Казахстана.

22 сентября в 15:00 часов в Центре по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия проведут классный час «Политическая и научная деятельность Ахмета Байтурсынова».

23 сентября для юных посетителей в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» пройдет профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

Театр кукол 23, 24 и 25 сентября приглашает зрителей на инсценировку А. Салаевой «Происшествия на дорогах города».

В театре «Жастар» 23 и 25 сентября в 19:00 часов будут показывать музыкальный моноспектакль О. Бокея «Ұйқым келмейді».

В Музыкальном театре юного зрителя на этой неделе состоится сразу две премьеры. Новый спектакль – лирическую комедию «Махаббат бар ма?» - поставят на сцене вечером 22 сентября, перфоманс «Үнсіздік» - 25 сентября.

21 сентября в массовой библиотеке № 2 проводится книжная выставка «Бейбітшілік – әлем тілегі», в массовой библиотеке № 4 – выставка-беседа «Бейбітшілік – ел тілегі», в массовой библиотеке № 5 – библиотечный глобус «Мир без агрессии и насилия», в детской библиотеке № 5 – урок дружбы «Дети всей Земли – за Мир».

На 22 сентября Централизованная библиотечная система также подготовила ряд мероприятий: библиоэкспозицию, лингвистическую мозаику «Любой язык по-своему велик» - в массовой библиотеке № 5, обзор у книжной выставки «Тіл тағдыры – ел тағдыры» - в массовой библиотеке № 7, библиотечно – нравственный урок «Язык мой друг, язык великое творение» - в массовой библиотеке № 12, свободные чтения «Язык – живая душа народа» - в детской библиотеке № 5, книжную выставку «Тіл – халықтың күре тамыры» - в детско-юношеской библиотеке, читательскую конференцию

«Асқар тау алыстаған сайын айқын көріне түседі» - в детской библиотеке № 3.

23 сентября массовая библиотека № 9 организует для своих читателей онлайн – информину «Выдающийся композитор и кюйши низовий Сырдарьи», массовая библиотека № 5 – круглый стол «Заман рухы, дәуір ерекшеліктері оның кез-келген жолында өмір сүреді». В течение всей недели с 20 по 24 сентября в массовой библиотеке № 15 работают кружки по арт-терапии, шахматам, тогызкумалак, английскому языку и домбыре.

22 сентября в 19:00 на сцене Nomad City Hall выступят веселые и находчивые ребята на «Көңілді тапқырлар алаңы».



