Какие мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В учреждениях культуры Нур-Султана готовят яркую предновогоднюю программу, чтобы досуг жителей и гостей города был разнообразным и каждый мог выбрать мероприятие по интересам. На этой неделе театры, музеи, творческие коллективы представят десятки постановок, шоу, выставок, концертов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

23 декабря Государственная академическая филармония на сцене КЦ «Астана» проведет концерт отделения народного пения, посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева. Участие в нем также примет фольклорный ансамбль «Сарыарка».

Театр «Жастар» приглашает юных зрителей на новогодний утренник и сказку Г.Х.Андерсена «Русалочка», которые будут проводиться ежедневно с 22 по 29 декабря. 26 декабря в 19:00 здесь представят премьерный спектакль – драму «Зять».

Столичный Театр кукол подготовил для своих гостей шоу ростовых кукол «Новогодние чудеса». Посетить его можно с 18 до 30 декабря. В день организуется по несколько представлений.

Государственный академический русский театр драмы имени М.Горького 22 декабря в 19:00 часов покажет сценическую фантазию по мотивам Петербургских повестей Н.Гоголя «Гоголь.Петербург». 23-25 декабря горьковцы представят комедию Гоголя «Женитьба». 25 декабря в 11:00 можно будет посмотреть сказку М.Бартенева «Снегурушка». Днем позже зрителей приглашают на мелодраму Р.Баэра «Смешанные чувства», а 30 декабря – на детективную трагикомедию Р.Тома «Восемь любящих женщин».

28 декабря в 15:00 в Государственном театре танца «Наз» проведут хореографическую постановку «Тысяча и одна ночь».

21 декабря зрителей приглашает Музыкальный театр юного зрителя, посмотреть музыкальный-поэтический спектакль «Ғашық-Жүрек» в честь 90-летия поэта Мукагали Макатаева. Днем 23, 28, 30 декабря МТЮЗ покажет музыкальную сказку «Золушка».

28 и 29 декабря на сцене Nomad City Hall состоится премьера спектакля «Сараң».

Ежедневно с 23 декабря по 7 января в Столичном цирке можно посмотреть новогоднее цирковое представление «Круэлла и новогодний эликсир».

С 27 по 30 декабря Централизованная библиотечная система столицы проведет благотворительную акцию «Жүректен жүрекке», в рамках которой окажет соцпомощь малоимущим и многодетным семьям.

С 20 по 31 декабря на страницах этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» в социальных сетях будут опубликованы познавательные и исторические материалы о писателе и публицисте Иманжане Мукане, поэте и журналисте Есете Аукебаеве, лекция о сакральных местах Акмолинской области, первом и крупнейшем в мире космодроме «Байконур», а также праздничные новогодние поздравления.

На этой неделе Музей Сакена Сейфуллина в своих аккаунтах разместит исследование из рубрики «Музей қорынан», отрывок из романа «Тернистый путь», проведет традиционную видеоэкскурсию.

Все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарных норм и требований карантина.