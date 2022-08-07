Какие мероприятия пройдут ко Дню Абая в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Государственном историко-культурном и литературно – мемориальном заповеднике – музее Абая «Жидебай - Борили» сообщили о запланированных мероприятиях ко Дню Абая, 10 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в понедельник, 8 августа, в 15:00 в Музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых Абайской области откроется совместный выставочный проект двух музеев «Ұлылар үндескенде» (вернисаж).

В 10:00 часов 9 августа областной универсальной библиотеке имени Абая запланирован цикл литературных экспозиций «Вся мудрость в книгах»: «Абай әлемі» библиотека уникальных изданий», «Великий сын казахской степи», «Духовное наследие в созвучии веков».

10 августа в 11:30 в рамках гастрольного тура Государственной концертной организации «Қазақконцерт» «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан», который начинает гастрольный сезон в Семее, в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповедник-музее Абая «Жидебай-Борили» состоится круглый стол «Әуезов әлемі», посвященный 125-летию Мухтара Ауэзова. Творческий состав «Қазақконцерта» встретится с представителями общественности и творческой интеллигенции.

В составе творческого коллектива гастрольных туров солисты «Қазақконцерта» - народная артистка Казахстана, Қазақстанның Еңбек Ері Роза Рымбаева, заслуженные деятели Казахстана Ерлан Рыскали, Раушан Оразбаева, Азамат Желтыргузов, Медет Чотабаев, Салтанат Ахметова, Жанна Орынбасарова, ҚР Мәдениет саласының үздігі Перизат Турарова, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият, Ардак Елеусиз, лауреаты международных и республиканских конкурсов Дарын Кудайберген, Алибек Альмадиев, Айгерим Алтынбек, Гульсим Мырзабекова, Дидар Абдухалык.

Кроме того, запланированы пресс-конференция и торжественный концерт «Ұлы Дала – Ұлы Абай».

11 августа Казахский музыкально-драматический театр имени Абая в 17:00 покажет спектакль «Жас Абай» ( автор Т. Ибрагимов).

12 августа в Областном историко-краеведческом музее города Семея проведут лекции «Абайдың ақындық мектебі және Сапарғали Әлімбетов», «Тәңірберген Әміренов – Абайдың ақындық дәстүрін жалғастырушы» и откроют выставку «Семей десе Абай деп қарайды адам...».

13 августа Драматический театр имени Ф. М. Достоевского представит поэтический спектакль «Слова назидания».

14 августа Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых проведет экскурсии по выставке «Ұлылар үндескенде»: в 12:00 - на казахском языке, в 14:00 - на русском языке.

15 августа Молодежный театр «Дарига - ай» покажет спектакль Мухтара Ауэзова «Ғажайып трагедиясы».

16 августа о жизни и творчестве Абая расскажут на лекции в Литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского.

Завершит цикл мероприятий ко Дню Абая в Семее 17 августа концерт Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева «Қалың елім қазағым қайран жұртым».



