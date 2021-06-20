Какие мероприятия проводятся в Казахстане с привлечением территориальных войск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году впервые было осуществлено специальное развертывание территориальных войск. Тогда в бригады территориальной обороны призвали больше 1 600 резервистов. Заместитель начальника Департамента территориальный обороны, полковник Бауыржан Саконов в ходе онлайн-брифинга Минобороны РК рассказал о задачах территориальных войск, и чем они занимаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, каковы задачи территориальной обороны, кто отвечает за ее организацию?

- В соответствии с Законом «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» территориальная оборона – это совокупность мероприятий, осуществляемых Правительством Республики Казахстан в целях защиты населения, объектов и коммуникаций от действий противника, диверсионных актов, актов терроризма, а также введение, обеспечение режимов чрезвычайного или военного положения.

Решение задач территориальной обороны возложено на территориальные войска Вооруженных Сил, а также в пределах компетенций на другие войска, воинские формирования, специальные государственные органы, правоохранительные органы, местные исполнительные органы с привлечением организаций независимо от форм собственности, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности Республики Казахстан.

Для организации территориальной обороны устанавливаются зоны территориальной обороны в границах областей и особые районы в границах городов республиканского значения и столицы.

Акимы областей и городов по должности являются начальниками зон и особых районов соответственно. Обеспечение мероприятий территориальной обороны, в том числе и содержание территориальных войск, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Развертывание территориальных войск осуществляется с введением в стране чрезвычайного или военного положения на основании соответствующих планов территориальной обороны или распоряжений Генерального штаба. Уполномоченным государственным органом в сфере территориальной обороны определено Министерство обороны. На него возлагается контроль обеспечения и подготовки территориальной обороны, в свою очередь Генеральный штаб координирует планирование территориальной обороны, организует действие сил и средств, участвующих в выполнении задач территориальной обороны, осуществляет общее руководство территориальными войсками, а также планирует соответствующие учения и тренировки.

- Какие мероприятия проводятся с привлечением территориальных войск?

- 13 июня территориальные войска отметили четвертую годовщину со дня образования. И буквально за это непродолжительное время территориальные войска не только приняли участие в учебных мероприятиях, но и приписной состав военнообязанных бригад территориальной обороны достойно показал себя при выполнении реальных задач в период пандемии.

За 4 года с территориальными войсками проведено более 50 учений и тренировок. На них отрабатываются вопросы развертывания и боевого слаживания подразделений территориальной обороны, организации всестороннего обеспечения, взаимодействия и применения сил, средств при выполнении задач территориальной обороны.

Из всех проведенных мероприятий я бы хотел выделить следующие. В 2017 году впервые сводное подразделение территориальных войск приняло участие в военном параде в столице. В 2018 году подразделение территориальной обороны было привлечено на боевой парад, проведенный на 40-й военной базе «Отар», где первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы в торжественной обстановке акимам областей и городов были вручены боевые знамена бригад территориальной обороны. Также в 2018 году бригада территориальной обороны Мангистауской области приняла участие в оперативно-стратегическом командно-штабном учении «Батыс-2018». В 2019 году на аналогичное учение «Алдаспан-2019» привлекалась бригада территориальной обороны Алматинской области.

В 2020 году впервые в целях обеспечения режима чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией, было проведено специальное развертывание территориальных войск посредством призыва военнообязанных на специальные сборы. Призванные на сборы несли службу в оперативном штабе, в патруле, на блокпостах, в медицинских учреждениях, в составе мобильных групп, проводили дезинфекцию. Также военнообязанные территориальных войск участвовали в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий наводнения при прорыве Сардобинского водохранилища в Туркестанской области.

Всего в бригады территориальной обороны было призвано 1625 резервистов. При этом желающих пройти сборы было более трех тысяч человек.

В целом все задачи, возложенные на территориальные войска, были выполнены успешно. Необходимо отметить, что практическое применение территориальных войск показало действенность и целесообразность системы территориальной обороны, а гражданами страны был проявлен патриотизм.

- А какая работа проводится для повышения готовности территориальных войск?

- Продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы. В этом году вышел Указ Главы государства «Об утверждении общих задач и системы организации территориальной обороны», в котором с учетом имеющегося опыта были детализированы функции государственных органов, органов военного управления, а также прописаны случаи применения территориальных войск. В реализацию данного указа переработано положение о территориальных войсках. Приказом министра обороны утверждены нормы снабжения, которые направлены на уменьшение отдельных видов имущества, а соответственно на экономию бюджетных средств. Это обусловлено тем, что территориальные войска по сравнению с регулярными войсками будут свои задачи выполнять в основном в населенных пунктах с использованием местной экономической базы.

На системной основе, на базе Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и в других организациях проводятся курсы повышения квалификации государственных служащих в области территориальной обороны. Но, и как я говорил ранее, ежегодно в областях проводятся учения, тренировки с бригадами территориальной обороны с привлечением территориальных подразделений по отработке вопросов взаимодействия.

Также необходимо отметить, что в 2019 году в аппарате акима введена должность помощника акима по вопросам военной безопасности, на которую приказом министра обороны откомандированы действующие военнослужащие. Они предназначены для обеспечения деятельности акима при организации территориальной обороны, а также занимаются вопросами координации. Конечно же, предстоит еще многое сделать, для этого необходима постоянная работа всех органов государственного и местного управления в этом жизненно важном направлении.