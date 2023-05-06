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    Какие мероприятия проводят на праздники в ВКО

    6 Мая 2023, 17:40

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области предусмотрено проведение 342 мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы во всех городах и районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    «В рамках празднования 7 мая – День Защитника Отечества запланировано 151 мероприятие, в том числе 68 праздничных концертов, военно-патриотических мероприятий, дней открытых дверей в воинских частях; 83 мероприятия в учреждениях образования, акции, челленджи», - сообщила руководитель управления общественного развития ВКО Жанат Мекеева в рамках брифинга в информационном центре.

    Так, по традиции в городах и районах пройдут праздничные концерты. Во всех школьных учреждениях области организованы «Уроки мужества», Дни открытых дверей в воинских частях.

    Основные мероприятия пройдут в Усть-Каменогорске и районных центрах.

    «7 мая в Левобережном парке состоится комплекс мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. В этом же день на Мемориале Славы запланирован парад школьных военно-патриотических клубов «Жас арбаз». В День Победы по области пройдет свыше 190 различных мероприятий. Будет охвачено свыше 24 тысяч человек», - добавила Ж. Мекеева.

    Главная ценность и значение предстоящих праздников – в формировании целостного мировоззрения и патриотического воспитания среди подрастающего поколения. В этой связи в преддверии Дня Победы в учреждениях образования области проводятся более 46 мероприятий с участием 15 тысячи школьников.

    Особое внимание будет уделено ветеранам ВОВ. Для них будет организовано 23 адресных мероприятия, в том числе акция «Ардагерлерді ардақтайық».

    В областном центре 9 Мая основные массовые мероприятия пройдут на Мемориале Славы. В 11:00 состоятся возложение цветов и массовые гуляния, в 18:00 - вечерний концерт, в 21:00 час - акция памяти «Зажги свечу». И традиционный фейерверк – в 22:00.

    С 4 мая во всех городах и районах запущена акция по раздаче казахстанских «Лент Победы».

    В честь Дня Победы и памяти ветеранов войны в стране при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан АО «Qazcontent» запустило проект «Электронная база ветеранов Второй мировой войны».

    База является электронным ресурсом, который увековечит память казахстанских ветеранов войны и тружеников тыла.

    Информация размещается на онлайн-платформе «Ер есімі - Ел есінде» в которой каждый пользователь может внести сведения о своих ветеранах на сайте https://batyrlargatagzym.el.kz или отправить на почту: elimai2012@gmail.com

    В представленной информации о ветеранах должны быть указаны ФИО, место и год рождения, воинское звание, подробные сведения о подвигах на войне.

    В ВКО проживает 17 участников Великой Отечественной войны, которым будет оказана материальная помощь в размере 1,5 млн тенге.

    Также единовременную социальную помощь ко Дню Победы получат 429 награждённых тружеников тыла, блокадники, узники и вдовы - по 100 тысяч тенге; 6267 ненагражденных тружеников тыла - по 50 тысяч тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Общество
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