Какие мероприятия проводят на праздники в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области предусмотрено проведение 342 мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы во всех городах и районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«В рамках празднования 7 мая – День Защитника Отечества запланировано 151 мероприятие, в том числе 68 праздничных концертов, военно-патриотических мероприятий, дней открытых дверей в воинских частях; 83 мероприятия в учреждениях образования, акции, челленджи», - сообщила руководитель управления общественного развития ВКО Жанат Мекеева в рамках брифинга в информационном центре.

Так, по традиции в городах и районах пройдут праздничные концерты. Во всех школьных учреждениях области организованы «Уроки мужества», Дни открытых дверей в воинских частях.

Основные мероприятия пройдут в Усть-Каменогорске и районных центрах.

«7 мая в Левобережном парке состоится комплекс мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. В этом же день на Мемориале Славы запланирован парад школьных военно-патриотических клубов «Жас арбаз». В День Победы по области пройдет свыше 190 различных мероприятий. Будет охвачено свыше 24 тысяч человек», - добавила Ж. Мекеева.

Главная ценность и значение предстоящих праздников – в формировании целостного мировоззрения и патриотического воспитания среди подрастающего поколения. В этой связи в преддверии Дня Победы в учреждениях образования области проводятся более 46 мероприятий с участием 15 тысячи школьников.

Особое внимание будет уделено ветеранам ВОВ. Для них будет организовано 23 адресных мероприятия, в том числе акция «Ардагерлерді ардақтайық».

В областном центре 9 Мая основные массовые мероприятия пройдут на Мемориале Славы. В 11:00 состоятся возложение цветов и массовые гуляния, в 18:00 - вечерний концерт, в 21:00 час - акция памяти «Зажги свечу». И традиционный фейерверк – в 22:00.

С 4 мая во всех городах и районах запущена акция по раздаче казахстанских «Лент Победы».

В честь Дня Победы и памяти ветеранов войны в стране при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан АО «Qazcontent» запустило проект «Электронная база ветеранов Второй мировой войны».

База является электронным ресурсом, который увековечит память казахстанских ветеранов войны и тружеников тыла.

Информация размещается на онлайн-платформе «Ер есімі - Ел есінде» в которой каждый пользователь может внести сведения о своих ветеранах на сайте https://batyrlargatagzym.el.kz или отправить на почту: elimai2012@gmail.com

В представленной информации о ветеранах должны быть указаны ФИО, место и год рождения, воинское звание, подробные сведения о подвигах на войне.

В ВКО проживает 17 участников Великой Отечественной войны, которым будет оказана материальная помощь в размере 1,5 млн тенге.

Также единовременную социальную помощь ко Дню Победы получат 429 награждённых тружеников тыла, блокадники, узники и вдовы - по 100 тысяч тенге; 6267 ненагражденных тружеников тыла - по 50 тысяч тенге.



