Какие мероприятия проведут в Астане ко Дню защиты детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении образования рассказали о планируемых мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, который отмечается 1 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением образования города Астаны разработано более 50 мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Это конкурсы, развлекательные программы, интеллектуальные игры, мастер-классы, челленджи, выставки творческих работ, музыкально-театрализованные фестивали и выставки-презентации с привлечением родительской общественности. В рамках празднования Международного дня защиты детей пройдет республиканская акция «Балалардың игілігі үшін», - сказал на брифинге в РСК Серик Адылбаев.

По словам заместителя главы столичного управления образования, уникальной особенностью празднования Международного дня защиты детей станет одномоментный флешмоб с воздушными шарами «Веселая зарядка» среди самых юных жителей столицы – воспитанников детских садов.

Марафон юных футболистов и матч с игроками футбольных команд города Астаны тоже в одно время начнется на спортивных площадках организаций образования. Мастер-классы по активным видам спорта STREET WORKOUT пройдут для подростков на городских площадках города. На пешеходной аллее «Арбат» будет развернут настоящий город юных мастеров «Энергия детства» при активном участии организаций дополнительного образования.

На ярмарке детского досуга «Ура! Каникулы» жителям и гостям столицы будут предложены столичные и загородные лагеря отдыха. Свыше 100 юных художников столицы примут участие в массовом пленэре «Детство рисует лето».

«Асфальтный вернисаж «БОРФЕСТ» ждет самых маленьких жителей города, которые в этот день на набережной реки Есиль развернут целый яркий и радужный мир своими рисунками на асфальте. На технодроме «SUPER кросс» жители и гости столицы познакомятся с проектами по радио- и робототехнике, судо- и авиамоделированию. Масштабно и красочно будет выстроена концертная программа с участием творческих коллективов музыкальных школ, школ искусств и Дворцов школьников. В программе будут и мастер-классы по прикладному искусству, шоу мыльных пузырей. Впервые ребята изготовят мега-панно, соединив свои рисунки в единый формат. Завершится праздничный день супердискотекой для взрослых и детей, где будут звучать знакомые с детства песни из любимых мультфильмов, хиты современных дней», - отметил Серик Адылбаев.

С целью развития интереса детей к различным видам театрального искусства планируется посещение Театра кукол детьми из социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, накануне Международного дня защиты детей 1 июня планируется провести акцию «Безопасный аттракцион», где дети смогут посетить детские аттракционы до обеда бесплатно, после обеда с 50% скидкой.

Ранее сообщалось о том, что для более 88 тысяч детей будут организованы пришкольные лагеря в Астане.



