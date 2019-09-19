Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие мероприятия проведут к 175-летию Абая в ВКО

    19 Сентября 2019, 10:36

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – О намечающихся мероприятиях рассказали на заседании Восточно-Казахстанской областной комиссии по проведению празднования 175-летия Абая Кунанбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр города Семея.

    В Восточном Казахстане проведут международные научно-практические конференции с участием тюркологов, предположительно в ней примут участие представители зарубежных стран: Индии, Венгрии, России, Азербайджана и Польши.

    В музейном комплексе «Жидебай-Бөрілі» Абайского района пройдет мероприятие с участием художников «Абай – Ұлы ойшыл».

    В театре имени Абая Кунанбаева готовятся спектакли на двух языках. Для их подготовки будут привлечены ведущие режиссеры и артисты Казахстана. Зрители увидят такие мюзиклы как «Абай», «Заман неткен тар еді», «Абай - Әйгерім» и спектакль «Жас Абай».

    Кроме того, на национальном уровне запланированы Абайские чтения, которые охватят студентов со всей страны.

    «Жизнь и творчество Абая – это яркий пример служения своей стране. Во время празднования 175-летия особое внимание будет уделено мероприятиям среди молодежи», – подчеркнул руководитель управления культуры, архивов и документации ВКО Азамат Мухамедчинов.

    Пока еще в планах проведение областного фестиваля студенческого творчества «Құлақтан кіріп бойды алар» по музыкальным композициям Абая, республиканского айтыса среди молодых акынов, интеллектуальные квесты среди молодежи «Abai jolymen - Дорогами Абая», а также массовый диктант с использованием латинской графики «Абай дара тұлға, дана тұлға».

    Помимо этого, в списке крупных региональных событий: круглый стол на тему «Роль Абая в укреплении межэтнических и межконфессиональных отношениях», в котором примут участие представители религиозных объединений и этнокультурных центров.

    Комплекс мероприятий в юрточном городке Абайского района включит в себя театральные постановки, выступления исполнителей, показ редких книг, музейных и археологических экспонатов, выставки мастеров прикладного искусства и многое другое.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Рухани жаңғыру Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    Нельзя возложить тушение пожаров только на одно ведомство – Канат Ешмуханбетов
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски