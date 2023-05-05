Какие мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в честь Дня защитника Отечества запланировано проведение праздничных концертов, конкурсов, награждение военнослужащих и ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По данным акимата города, 7 мая в 11:00 в рамках празднования Дня защитника Отечества состоится праздничный концерт и церемония награждения военнослужащих в парке имени 28 гвардейцев–панфиловцев. В концерте примут участие военнослужащие, военный духовой оркестр, а также на сцене выступят казахстанские артисты Баглан Абдраимов, Толкын Забирова, квартет «IL Canto», Жамиля Серкебаева и другие.

Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:

- в Алатауском районе возложение цветов к памятнику «Ер есімі – ел есінде» с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10:00 утра перед зданием районного акимата по улице Жанкожа Батыра, 26. Праздничное мероприятие, ко Дню Победы и дню защитника Отечества пройдет в Атлетической деревне 7 мая в 11:00;

- в Алмалинском районе конкурс исполнителей патриотических песен «Елім менің» состоится 7 мая в 17:00 на Арбате;

- в Бостандыкском районе торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, пройдет 5 мая в 11:00 региональном командовании «Оңтүстік» воинской части 5571 Национальной гвардии, улица Попова, 1а;

- в Жетысуском районе проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, актива ветеранских организаций и представителей Вооруженных сил пройдет 7 мая в 14:00 в микрорайоне Кемел на улице Есим хана, 127а;

- в Медеуском районе, праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества – пройдет 6 мая, на площади перед зданием Академии наук (улица Шевченко, 28), в 10:00;

- в Наурызбайском районе торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет 5 мая, в 10:00 в воинской части, микрорайон Акжар, улица Даулеткерей, 178;

- в Турксибском районе программа, посвященная празднику Дню защитника Отечества, пройдет 6 мая в военном институте сухопутных войск РК 9 (Красногорская, 4) в 11:00.

Праздничные мероприятия в Алматы также пройдут 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Астане в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества запланировано проведение более 50 разноплановых мероприятий.



