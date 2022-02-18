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    Какие медуслуги востребованы среди алматинцев

    18 Февраля 2022, 12:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал, какие медуслуги востребованы среди горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что за 2021 год Фонд медстрахования на оплату медицинской помощи застрахованных алматинцев направил порядка 93 млрд тенге. Большая часть расходов составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 48,6 млрд тенге, еще около 3,9 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

    Тлеухан Абилдаев заметил, что по итогам прошлого года наблюдается значительный рост объема оказываемых медицинских услуг. К примеру, дорогостоящие анализы, диагностика и операции, которые до внедрения ОСМС были не по карману населению, теперь доступны за счет медстраховки.

    «Так, порядка 14,5 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За период по городу Алматы оказано более 70 тысяч услуг КТ на сумму 848,1 млн тенге, более 50 тысяч услуг МРТ на сумму порядка 681,8 млн тенге, более шесть тысяч услуг Позитронно-эмиссионной томографии на сумму более 1,5 млрд тенге. Среди оказанных услуг в системе ОСМС отдельную нишу занимает реабилитация. На реабилитационную помощь направлено 6,2 млрд тенге, в том числе на постковидную реабилитацию 222,4 млн. тенге», - отметил Т. Абилдаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Страхование Здравоохранение
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