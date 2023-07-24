Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие медуслуги наиболее популярны у иностранцев в Казахстане

    24 Июля 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК назвали популярные среди иностранных пациентов медицинские услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прошлом году в медицинских организациях нашей страны проходили лечение 3 884 иностранных пациента, из них 85% (3 033 человека) госпитализированы в экстренном порядке, 15% (581 человек) - в плановом порядке.

    «Для этого в нашей стране внедряются различные инновационные технологии. В 2021 году на базе АО «Национальный нейрохирургический центр» одним из первых в странах Центральной Азии открылся Центр Гамма-нож, и этот Центр считается «золотым стандартом» радиохирургического лечения заболеваний нервной системы. С тех пор, как 27 мая 2021 года была запущена радиохирургическая установка Гамма-нож, выполнено более 750 операций. Кроме того, строится Национальный научный онкологический центр, где планируется открыть центры протоновой, радионуклидной, лазерной терапии», - говорится в сообщении департамента.

    Оценка текущей ситуации по медицинскому туризму показывает, что у иностранных граждан, прибывающих в Казахстан на лечение, пользуются спросом нейрохирургия, кардиохирургия, трансплантология, репродуктология (ЭКО), ортопедия и травматология, стоматология.

    «Министерство здравоохранения поддерживает инициативу по развитию медицинского туризма в Казахстане. Работа по дальнейшему развитию мобильного медицинского туризма будет продолжаться в соответствии с планом мероприятий на 2023 год», - сообщает департамент.

    Ранее сообщалось, что в прошлом году казахстанцев за счет средств бюджета направляли на лечение в Турцию, Россию, Германию.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах