Какие медуслуги готов оказывать Казахстан иностранцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главными медицинскими туристическими направлениями Казахстана для туристов могут стать стоматология, кардиохирургия, нейрохирургия, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), пластическая хирургия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, это стоматология. Очень вовремя эту сферу вывели в частный сектор, за счет конкуренции они развились и оказывают услуги не хуже мирового уровня за относительно недорогую стоимость. Стоимость стоматологических услуг в Казахстане в 10-15 раз дешевле, чем в европейских странах. Помимо этого, мы считаем, что среди главных направлений для медицинских туристов станет кардиохирургия, нейрохирургия, пересадка органов, ЭКО, пластическая хирургия», - сказал журналистам руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ержан Балтаев в кулуарах круглого стола на тему медицинского туризма.

Он отметил, что семь медицинских организаций в Нур-Султане оказывают услуги согласно мировым стандартам качества и имеют международную аккредитацию JCI (Joint Comission International). В них ежегодно получают услуги около 5 тыс. иностранных пациентов. В основном это туристы из России, Узбекистана и Кыргызстана.

Теперь, по словам Ержана Балтаева, Казахстан ставит перед собой цель расширить список стран для привлечения медицинских туристов.

Ранее сообщалось, что в целях развития отрасли планируется лишить госзаказа санаторно-курортные объекты, которые не соответствуют стандартам качества.



