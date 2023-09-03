Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в Казахстане узнал корреспондент МИА «Казинформ», обратившись на страницу ФОМС.

В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят: