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    Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно

    3 Сентября 2023, 20:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Что входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в Казахстане узнал корреспондент МИА «Казинформ», обратившись на страницу ФОМС.

    В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Минздрав РК Здравоохранение
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