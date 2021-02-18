Какие медицинские услуги будут доступны за счёт пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане публично обсудят Правила по использованию пенсионных выплат на лечение. Соответствующий документ уже есть на портале открытых НПА. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Официальное опубликование приказа министра здравоохранения РК «Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение» ожидается в ближайшее время. Данный документ позволит казахстанцам получить необходимые медицинские услуги, которые не покрываются гарантированным объем бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Минздрава в Facebook .

Так, в перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, включены:

• лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

• стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории РК (протезирование зубов, имплантация)

• реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии

• радионуклидная и радиойодтерапия

• радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож)

• протонная терапия

• офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Как отмечается, перечень медуслуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме, а затем обратиться в поликлинику по месту прикрепления для получения заключения врачебно-консультативной комиссии о направлении на лечение за счет пенсионных выплат с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключения профильного специалиста. Решение принимается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обращения заявителя.

Только после этого заявитель выбирает медорганизацию, включая зарубежную, за исключением стоматологических услуг, и заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора. Отбасы банк при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению пенсионных выплат в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов перечисляет пенсионные выплаты по их целевому назначению.