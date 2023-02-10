Какие лекарства получили разовые разрешения на ввоз в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2022 год в Казахстане выдано 403 разрешительных документа для разового ввоза лекарственных препаратов. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 2022 год уполномоченным органом выдано всего 403 разрешительных документа для разового ввоза 762 лекарственных препаратов, их них:

- по жизненным показаниям ограниченному контингенту – 427 лекарственных средств; (например «Золгензма», «Спинраза»);

- для проведения экспертных работ – 152 лекарственных средства;

- для проведения клинических исследований – 64 лекарственных средства;

- для гуманитарной помощи – 27 лекарственных средств;

- для закупа Единым дистрибьютором – 92 лекарственных средства. Завезены такие препараты как «Актемра» и другие препараты для лечения редких орфанных заболеваний», - сообщил Жандос Буркитбаев.

К примеру в 2022 году ввезен:

- препарат «Золгензма» (незарегистрированный в РК), остро необходимый для детей со спинальной мышечной атрофией, завезен Фондом «Қазақстан халқына» для 6 детей;

- препарат «Окситоцин», незакупленный после неоднократных (4 раза) проведенных процедур закупа. Данный препарат закуплен для перинатальных центров страны, так как остро необходим и является основным препаратом в послеродовой деятельности, назначается каждой роженице после родов, а также применяется для индукции и родостимуляции;

- препарат «Метотрексат». Разрешительный документ выдан держателю регистрационного удостоверения. Данный препарат зарегистрирован в РК. Однако, на основании потребности для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям, а также письма производителя о невозможности осуществления поставок в зарегистрированной упаковке, уполномоченным органом выдан разрешительный документ для ввоза в незарегистрированной упаковке в РК.

Он отметил, что разрешение на ввоз выдается только после подтверждения качества лекарственных средств и медицинских изделий от производителя с предоставлением соответствующих документов на ввозимую серию.



