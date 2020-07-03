Какие лекарства могут бесплатно получить лечащиеся на дому от пневмонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, лечащиеся на дому от пневмонии, инфекций, похожих на коронавирус, имеют право бесплатно получать определенные лекарства. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в рамках ОСМС имеется перечень бесплатных лекарственных препаратов, в него входят ОРВИ и внебольничные пневмонии. В эти дни проводились совещания среди врачей поликлиник, и было отмечено, что в рамках данного перечня можем бесплатно обеспечивать больных с похожими на COVID-19 инфекциями и пневмониями из этого списка», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

В перечень этих препаратов, по ее словам, входят антибиотики, жаропонижающее для детей.

«Они могут быть бесплатно доставлены мобильными группами, которые созданы при поликлиниках», - уточнила Айжан Есмагамбетова, добавив, что акиматам поручено дополнительно закупить эти лекарства.