Какие льготы предоставляются на приобретение сельхозтехники в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Средний износ парка сельхозтехники составил 76% в РК. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике насчитывается 147 тыс. тракторов, 38 тыс. комбайнов, 4,7 тыс. посевных комплексов, 77 тыс. сеялок, 13 тыс. жаток, 73 тыс. тракторных прицепов, 5,8 тыс. опрыскивателей, 221 тыс. почвообрабатывающего оборудования. Средний износ всего парка самоходной техники составил 76%», - говорится в ответе министерства на запрос агентства «Казинформ».

В ведомстве отмечают, что для решения вопроса технического перевооружения агропромышленного комплекса и облегчения приобретения сельскохозяйственной техники предусмотрены соответствующие программы государственной поддержки.

«Во-первых, если речь идет о субсидировании инвестиционных затрат, то 25% -30% стоимости при приобретении сельхозтехники возмещается из бюджета государства. Кроме того, по приоритетным видам сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, предусмотренным программами развития территорий областей, акиматы регионов имеют право увеличить нормативы субсидирования на 50% за счет средств местного бюджета», - отмечается в сообщении ведомства.

Во-вторых, предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизингу (10%) на приобретение сельскохозяйственной техники. Учитывая, что основной объем закупаемой сельскохозяйственной техники поступает через лизинг, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизингу в размере 10% позволит снизить конечную ставку для сельхозтоваропроизводителей до 7% (при действующей ставке вознаграждения 17% АО «КазАгроФинанс»). Это, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку для сельхозтоваропроизводителей.

В-третьих, программа льготного кредитования (6-7% в год) сельскохозяйственной техники казахстанского производства через финансовые институты холдинга «Байтерек» (КазАгроФинанс, Фонд развития промышленности).

«Реализация данных программ государственной поддержки дает свои результаты. За последние пять лет уровень обновления парка сельхозтехники показывает положительную динамику. Если в 2017 году показатель обновления составлял 1,9%, то к 2021 году он составил 4,3% (вырос в 2 раза). По данным головной лизинговой компании АО «КазАгроФинанс», если в 2017 году приобретено 2 376 единиц сельскохозяйственной техники, то в 2021 году - 7 248 единиц техники, рост составил 3 раза», - сообщили в министерстве.