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    Какие льготы предоставляют кандасам в Казахстане

    19 Августа 2022 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством Казахстана проводится активная государственная поддержка в сфере репатриации этнических казахов. Наряду с субсидиями на переезд и покрытие расходов по аренде жилья кандасам предоставляются меры содействия занятости и другие льготы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Подать заявление на получение или продление статуса кандаса, а также на включение в региональную квоту приема кандасов и переселенцев этнические казахи могут в местные исполнительные органы, государственную корпорацию «Правительство для граждан» и в загранучреждения Республики Казахстан.

    Региональная квота приема кандасов и переселенцев выделяется на регионы, определенные Правительством РК для расселения кандасов – Акмолинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области.

    При этом кандасам, включенным в региональную квоту, доступны меры государственной поддержки в виде субсидий на переезд (единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП) и на покрытие расходов аренды и оплаты коммунальных услуг в течение 12 месяцев (в размере от 15 до 30 МРП на семью).

    Вместе с тем, этническим казахам, получившим статус кандаса, доступны следующие услуги:

    – освобождение от уплаты таможенных платежей на имущество для личного пользования, включая транспортные средства при въезде на территорию РК;

    – обеспечение бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции кандасов;

    – получение образования в рамках квот на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования (квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, установлена в размере 4%);

    – обеспечение мерами по содействию занятости наравне с гражданами Казахстана;

    – возможность подать заявление на получение жилья из государственного жилищного фонда.

    Кроме того, кандасы, постоянно проживающие в стране, могут получить гражданство Республики Казахстан в упрощенном (регистрационном) порядке.

    По состоянию на 1 августа 2022 года, на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9 077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов.

    Более половины кандасов (69,9%), прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из Узбекистана, 10,3% – из КНР, 7,1% – из Туркменистана, 4,0% – из Монголии и 8,7% – из других стран.


    #Права человека #Минтруда РК #Статистика
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