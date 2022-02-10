Какие купюры чаще всего подделывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О поддельных денежных знаках, выявленных в Казахстане в 2021 году, рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НБК.

«За 2021 год Национальным Банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 519 поддельных денежных знаков (513 банкнот и шесть монет) на сумму 1 577 400 тенге. Это на 37% меньше, чем за 2020 год (823 поддельных денежных знака)», - сообщил Аскат Мукамадиев.

По его данным, чаще всего в прошлом году подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге – 340 штук, что составило 65% от общего количества выявленных подделок. Далее идут подделки номиналом 5 000 тенге – 94 штуки (15%), 10 000 тенге – 36 штук (7%), остальные 13% приходятся на другие номиналы банкнот.

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 355 штук (68% от общего количества), далее идут Нур-Султан – 54 штуки, а также Восточно-Казахстанская область – 26 штук.

Чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков ее подлинности.

Как отмечает А. Мукамадиев, основная масса фальшивых банкнот изготавливалась по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно без специального оборудования, используя метод «почувствуй-посмотри-поверни».

Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты.

«Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых – специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь. На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

Этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования», - сообщил представитель финрегулятора.