Какие культурные мероприятия пройдут в столице в выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Театральные спектакли, выставки и экскурсии готовят культурные учреждения для жителей и гостей города на предстоящие выходные. Все мероприятия пройдут в строгом соответствии с санитарными требованиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В Astana Opera 14 и 15 ноября в 18:00 пройдет опера «Евгений Онегин». 15 ноября в 15:00 молодые казахстанские музыканты исполнят произведения композиторов Германии, Франции и Италии в концерте «Музыкальное путешествие по Европе».

Во Дворце Независимости до 31 декабря работают выставки в честь 175-летия Абая Кунанбаева и «Династия Аканаевых». До 30 ноября с 10:00 до 17:00 открыты детские экспозиции «Өнер қарлығаштары» и «Мир глазами ребенка». Также представлена выставка члена Союза художников Казахстана, дипломанта международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт», художницы Анар Аубакир «Тылсым».

В Nomad City Hall 14 ноября в 18:00 проведут литературно-музыкальной вечер «Абу Насыр аль-Фараби».

В городском Театре кукол акимата 14 ноября в 12:00 и 14:00 для юных зрителей покажут сказку «Ер Төстік».

Этно-мемориальный комплекс Атамекен 14 ноября в 12:00 проведет онлайн-экскурсию «Средневековая мечеть в г. Сыганак». Мероприятие будет транслироваться в Instagram @atamekenmap и Facebook @atamekenmap.kz.

В театре драмы им. М. Горького 14 ноября в 11:00 в онлайн-режиме представят сказку «Домик для царя зверей». Трансляция будет вестись в Instagram.

В малом зале театра драмы им. М. Горького 14 ноября в 18:00 состоится спектакль по мотивам пьесы в А. Островского «Гроза».