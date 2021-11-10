Какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе жители и гости Нур-Султана смогут великолепно провести свой досуг в столичном цирке или в театрах города. С 10 по 14 ноября их ожидает насыщенная программа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Государственный академический русский драматический театр им. М.Горького вечером 10 ноября покажет комедию Р. Куни «Смешные деньги», днем позже можно будет посмотреть мелодраму Баэра «Смешанные чувства». А 12 и 13 ноября горьковцы приглашают на драму Островского «Гроза».

Для юных любителей театра в «Nomad City Hall» 11 ноября в 11:00 и 16:00ч. пройдет спектакль «Арыстан Патша».

В театре «Жастар» 10 ноября покажут драму «Дом Бернарда Альба», а днем позже – комедию Д. Нигро «Дикие истории». 12 ноября артисты представят драму «Алиханның аманаты». 13 и 14 ноября театр приглашает посмотреть триптих «И дольше века ...».

Более того, с 12 по 14 ноября столичный «Театр кукол» исполнит балет в куклах «Это я нарисовал».

В музыкальном театре юного зрителя 11 ноября в 15:00ч. проведут показ сказки «Золушка». 14 ноября в 18:00ч. здесь покажут метафизическую драму «Дүние-ғапыл».

13 и 14 ноября жителей и гостей столицы ждет динамичная и красочная цирковая программа «Столичный цирк зажигает огни». Это яркое шоу с многообразием жанров. Зрителей будут удивлять великолепные клоунские репризы, озорные собачки, жонглеры-виртуозы, эквилибр на гироскутере, гимнасты, акробаты и грациозный шоу-балет.

Освежить память о выдающихся личностях Казахстана и не только можно будет в «Этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен». Здесь пройдет лекция по программе «Рухани жаңғыру».

10 ноября в честь международного дня молодежи Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» подготовил видеоролик на тему «Показ модной одежды 1940-1980 годов ХХ века» (с участием сотрудников музея «АЛЖИР»).

В музее Сакена Сейфуллина пройдут лекции на темы: «Семья – зеркало общества» и «Творчество Жамбыла Жабаева». Также в музее продемонстрируют «загадочные реликвии», фотографии из фонда учреждения. Все это можно будет увидеть онлайн на страницах музея в соцсетях.

Также на этой неделе можно ближе познакомиться с историей столицы благодаря онлайн- и офлайн-выставкам. Передвижная арт-выставка «Пейзажи Нур-Султана» познакомит с достопримечательностями столицы и расскажет о памятниках историко-культурного наследия. Онлайн-выставка «Нур-Султан - моя столица» расширит познавательный интерес к истории столицы, расскажет о богатой событиями жизни Акмолинска, о сохранившихся усадьбах и их бывших владельцах, об архитектурных особенностях памятников нашего города.

Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» в честь всемирного дня молодежи в онлайн-формате покажет видео на казахском языке о вкладе молодежи в развитие страны.

В КГУ «Централизованная библиотечная система» расскажут о творчестве М. Айымбетова через книжную выставку «Кемел парасатты қаламгер». Также здесь пройдет познавательный час «Ұлттық теңге мәртебесі». Её цель - формирование патриотизма, воспитание любви, уважения и интереса к культуре, историческому прошлому и наследию казахского народа.

И наконец, 12 ноября, для тех, кто не пропускает выставки и выступления театров пройдет творческая викторина «Юбиляр 2021». Мероприятие организовано ГККП «Дворец «Жастар».

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении саннорм и требований карантина.