Какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учреждения культуры столицы еженедельно проводят разного рода мероприятия, в том числе научно-познавательные лекции, видеоэкскурсии, постановки для детей и взрослых. На этой неделе горожане также смогут посетить тематические вечера, концерты, как в онлайн, так и офлайн режиме с соблюдением всех саннорм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Государственный театр танца «Наз» 3 сентября в 12:00 часов приглашает гостей на мероприятие, посвященное Дню языков народа Казахстана «Тілім менің- қасиетім, ардағым».

С 3 по 5 сентября в Театре кукол столицы будут показывать сказку Бориса Заходера «Как зайчонок зайцем стал».

Завтра, 1 сентября в течение дня Централизованная библиотечная система города будет проводить тематические мероприятия, посвященные Дню знаний.

Поздравления с началом учебного года организует детская библиотека №5. В массовой библиотеке №2 проведут Час информации «Бүгінгі білім- ертеңгі болашағымыз».

В этот же день массовая библиотека №7 приглашает на парад книг «Білімді ұрпақ ел болашағы». Выставка познакомит ребят с новинками литературы в помощь школьной программе. Массовая библиотека №12 покажет в соцсетях виртуальную книжную выставку «Семейные общения вокруг чтения».

2 сентября в 14:00 ч. массовая библиотека №4 приглашает на Час беседы «Терроризм, экстремизм – адамзатқа қарсы қылмыстар».

Днем позже в 15:00 в массовой библиотеке №9 проведут Час общения «Тілге құрмет – елге құрмет», в специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан – Час информации «Тілді сүю – тал бесіктен», в детской библиотеке №4 – калейдоскоп традиций «Мы - одна страна, мы – одна семья», в детской библиотеке №3 – подведение итогов летнего чтения «Жазда кітаппен бірге!».

4 сентября массовая библиотека №10 приглашает на интеллектуальную игру «Тіл ұлттық белгі, халықтық мұра», а массовая библиотека №15 – на Выставку–диалог «Өмірдің асқар биігінде».

Этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» на своих страницах в Instagram(@atamekenmap) и Facebook(atamekenmap.kz) ежедневно публикует познавательную и интересную информацию. Сегодня, 31 августа будет проведена онлайн-лекция среди сотрудников комплекса на тему «Ақын және азамат», посвященная 85-летию писателя, языковеда, политолога Олжаса Сулейменова. 4 сентября будет опубликована тематическая экскурсия о памятнике «Абай-Пушкин», а днем позже – поздравительная открытка с Днем языков народа Казахстана.

Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» сегодня проведет лекцию на тему «Тәуелсіздік тірегі – Ата Заң». 1 сентября в 12:00 часов для школьников 6-х классов средней школы №5 аула Акмол будет организован семинар-тренинг на тему «Знакомство с музеем». Днем позже в соцсетях на страницах музея(Facebook: «Нұр-Сұлтан қаласының Бірлескен мұражайлар дирекциясы» МКҚК, Instagram: museumalzhir, YouTube: Museum ALZHIR Nur-Sultan) можно будет посмотреть выставку «Памяти азербайджанских узниц «АЛЖИРа». 3 сентября для посетителей будет доступна лекция «Памяти белорусских узниц «АЛЖИРа». 5 сентября музей организует онлайн-выставку «Мемлекеттік тіл – менің тілім».

31 августа Музей Сакена Сейфуллина проведет видеоэкскурсию, где можно будет увидеть ценные экспонаты из фондов музея и познакомиться ближе с жизнью выдающегося казахского писателя и общественного деятеля. 1 сентября на страницах Seifullin_museum(Instagram) и Сәкен Сейфуллин Музейі(Facebook) в рубрике «Музей тарихынан» появится новый материал - «С.Сейфуллиннің жанашыры – Софья Сейфуллина».

Днем позже все желающие смогут вновь посетить видеоэкскурсию по музею. 3 сентября в лекции «С.Сейфуллин ашқан мектептер» ко Дню знаний можно будет узнать о школах, которые открывал Сакен Сейфуллин.

Центр по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия на своих официальных страницах (Facebook: MonumentsOfNursultan, Instagram: monuments_of_nursultan, YouTube: Monuments of Nur-Sultan city) 2 сентября организует онлайн – урок «1-қыркүйек – білім күні».

Отметим, все мероприятия будут организованы с соблюдением всех санитарных норм и требований постановления главного санврача.