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      Северо-Казахстанская область

    Какие коррупционные риски выявили в госорганах СКО

    21 Октября 2020, 13:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области внешний анализ коррупционных рисков провели в десяти государственных органах. Сейчас идет такой же анализ в филиале Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге по итогам работы за девять месяцев руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин рассказал, зачем проводятся анализы и какие риски выявили в госорганах.

    «Выявлен нормативный пробел в Предпринимательском кодексе в части отсутствия порядка признания проекта инвестиционным. Наличие инвестиционного проекта позволяет без торгов получать земельные участки из государственной собственности. Как следствие, из-за отсутствия четкого порядка фиксируются случаи получения земли субъектом бизнеса, а в последующем эти договоры признаются недействительными с изъятием земельных участков в госсобственность. Такой факт был выявлен в Мамлютском районе», - проинформировал Е.Баянгазин.

    Еще одна проблема в сфере сельского хозяйства - наличие административного барьера для мелких сельхозтоваропроизводителей в получении субсидий. Е.Баянгазин отметил, что информационная система «Qoldau», через которую принимают заявки на субсидирование, платная. Годовое использование - 11 МРП, или около 30 тысяч тенге. Таким образом, оказание госуслуг по субсидированию фактически стало платным, без предоставления права альтернативного выбора.

    «На центральном уровне рассматривается вопрос о введении института антикоррупционных предписаний, обязательных для исполнения. Вместе с этим, до конца года осталось два месяца, а внутренние анализы коррупционных рисков проведены только 34 государственными органами из 116. Коррупционные риски установлены в 11-ти анализах, не выявлено в – 23-х, что свидетельствует о наличии возможных упущений и формальном подходе со стороны отдельных ведомств и учреждений», - заключил Е.Баянгазин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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