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    • Какие коррупционные риски в работе транспортной инспекции выявил Антикор СКО

    5 Августа 2022 15:49

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области выявила 25 рисков в работе инспекции транспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, детально изучались нормативные правовые акты, организация работы по выполнению задач контроля.

    Риски разделили на несколько зон: низкая цифровизация процессов, оказание предпочтений определенным субъектам бизнеса и низкое техническое оснащение подразделений инспекции.

    В Антикоррупционной службе отметили, что отсутствие интеграции аналитической системы транспортной базы данных с базой прохождения техосмотра, программным продуктом «Тахограф», базой МВД по регистрации транспорта приводит к тому, что сотрудники инспекции могут субъективно подойти к рассмотрению пакета документов на оказание услуги.

    Отсутствие электронного оповещения перевозчиков о поступлении бланков разрешений формирует риск по оказанию предпочтений отдельным перевозчикам. Действующий механизм выдачи бланков позволяет предоставить их незаполненными. Присутствует риск проявления покровительства субъектам бизнеса путем непринятия мер по привлечению к административной ответственности.

    «В соответствии с правилами использования технических средств для фиксации фактов совершения административных правонарушений, сотрудники инспекции при осуществлении транспортного контроля обязаны вести аудио- видеофиксацию с использованием портативного носимого видеорегистратора. Установлены неоднократные нарушения требований правил, выраженные в некачественной фиксации номерных знаков, установки недостоверных данных о дате и времени фиксации, отсутствия записей по оформлению административных протоколов. Коррупционный риск, выраженный в покровительстве отдельных компаний, занимающихся ремонтом и содержанием дорог, и недропользователей, является одним из наиболее распространенных. Об этом свидетельствует уголовная практика», - проинформировали в пресс-службе.

    От административной ответственности нарушителя могут увести занижением суммы штрафа, прекращением дела или вовсе не привлечь к ней.

    Неоднократно обсуждался на заседаниях акимата области контроль большегрузов на дорогах. По данным Антикоррупционной службы, транспортный контроль на линии осуществляется с использованием всего двух передвижных постов. Один из них находится вблизи приграничного пункта пропуска. Второй осуществляет контроль по всем остальным автодорогам области, протяженность которых составляет около 9 тыс. км.

    В январе аким области Кумар Аксакалов отмечал, что на дорогах необходимо устанавливать автоматические станции измерения массы передвигающихся большегрузов.

    «Департамент по всем выявленным коррупционным рискам выработал соответствующие рекомендации к устранению, как путем автоматизации процессов, так и путем внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие работу транспортного контроля. Требуется системный подход к устранению рисков. Это возможно после реализации всех рекомендаций в регионе и на центральном уровне», - добавили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что три года подряд сотрудники инспекции транспортного контроля представали перед судом за получение взяток.


    #Северо-Казахстанская область #Коррупция #Транспорт
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