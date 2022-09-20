Какие компании займутся строительством АЭС в РК и когда она появится в стране - Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие компании займутся строительством АЭС в Казахстане и когда она появится в стране, рассказал генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин в эфире программы «Новое время» на телеканале «Jibek Joly», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы провели предварительный отбор и составили шорт-лист, в который вошли четыре проекта четырех компаний: российская, французская, китайская и корейская. Сейчас уже начали знакомиться подробно с этими проектами. Для нашей страны приемлемы все технологии. Они примерно одинаковые, однако есть свои нюансы. Допустим, российское предложение относится к поколению 3+. Есть франко-германские проекты. Пока действующего прототипа нет, но он базируется на проверенной технологии. Есть корейские проекты, которые имеют уже хороший опыт при строительстве в Арабских Эмиратах и признаны эталонными проектами. У каждого проекта свои плюсы и минусы», - пояснил глава Казахстанских атомных электрических станций.

По словам спикера, еще не начаты переговоры по строительству атомной электростанции в стране, но будут учитывать все нюансы. Надеемся, что атомная сфера не попадет под санкции.

В эфире программы Тимур Жантикин пояснил, когда в стране появится АЭС.

«Если сейчас принять решение и выбрать поставщика, пройдет 10 лет. Минэнерго говорит о первом квартале 2023 года, когда выберут поставщика. Готовятся разные документы. Мы ориентируемся на 2034-2035 годы. Конечно, сроки могут сужаться до 2032 года. Строительство атомной электростанции, как и новая стройка энергетического объекта, недешевое дело. Существует ряд механизмов, которые позволяют удержать скачок стоимости генерации. Эти механизмы будут задействованы. Мы надеемся, что ощутимой добавки к стоимости электроэнергии не будет. Если говорим о долгосрочном планировании, конечно, нужна атомная электростанция. Мы проходили экологическую экспертизу, все результаты были положительными: нет выбросов и вреда для окружающей среды», - добавил Тимур Жантикин.

Ранее председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев сообщал, что к 2032 году в стране построят атомную электростанцию.

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