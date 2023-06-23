Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Какие компании-релоканты работают в СКО

    23 Июня 2023, 13:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открыли производство несколько российских компаний. О релокантах и инвестициях проинформировал на брифинге аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы региона, первой компанией, которая перенесла производство в регион, стал завод по производству мотоциклов «Урал». В прошлом году на предприятии собрали 600 единиц техники. План на этот – 1 000 мотоциклов. Все уходят на экспорт.

    «Пришел «Завод ЛСТК». Это производство лёгких стальных тонкостенных конструкций. Их применяют при строительстве каркасных быстровозводимых зданий. Планирует работать в регионе челябинская компания «УралКран». Их проект - производство подъемно-транспортного оборудования. Сумма инвестиций - два млрд тенге с созданием 150 новых рабочих мест», - сказал А.Сапаров.

    Компания «Хлебпром» готовит пакет документов для вступления в качестве участника специальной экономической зоны. Сумма инвестиции - около 34 млрд тенге.

    Наладить производство в регионе намерена и омская кампания по производству котлов.

    В 2019-м году в области начала действовать специальная экономическая зона «Qyzyljar», где создали выгодные условия для работы инвесторов. За это время зарегистрировали 11 участников. Из них 4 начали реализацию своих проектов. Еще пять приступят до конца года.

    Область рассчитывает в этом году привлечь 496,5 млрд тенге инвестиций.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Акимат мигранты
    Новости по теме
    Новости по теме
    Единый реестр товаров отечественного производства предлагают ввести в РК
    Почему разобрали строившиеся по госпрограмме дома в селе СКО
    Жару до 34 градусов и частые грозы прогнозируют в августе в СКО
    Убийств и грабежей стало меньше в СКО
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте