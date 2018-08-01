Какие комиссии не смогут взимать банки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане банкам запретили требовать выплату комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных в период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный банк РК.

В пресс-службе регулятора отметили, что 16 июля введен в действие Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности регулятора», которым предусмотрены нормы, направленные на защиту прав заемщиков.

«Банкам запрещено требование выплаты комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных в период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства», - говорится в сообщении Нацбанка.



Вместе с тем, с целью сохранения приоритета погашения основного долга при недостаточности платежа для исполнения обязательства по займу платежи по комиссиям и иным платежам, связанным с выдачей и обслуживанием займа, отнесены к шестой очереди (вводится с 1 января 2019 года).



«В целях дополнительной поддержки проблемных ипотечных заемщиков банкам предоставлено право сдавать в аренду на основании договора имущественного найма (аренды) жилище, выступавшее ранее в качестве залога по договору ипотечного займа и перешедшее в последующем в собственность банка (вводится в действие после внесения изменений и дополнений в программу рефинансирования)», - отмечается в релизе.



Дополнительно Нацбанк совместно с Минюстом, с целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, выступили с инициативой установить запрет банкам по договорам банковского займа обращать взыскания на алиментные платежи на содержание детей, в случае открытия по требованию заемщика для данных целей отдельного банковского счета.



Ранее в Нацбанке отметили, что банкам запрещено взимать комиссии по ипотечному займу. Кроме этого, банкам запрещено взимать комиссию за ведение ссудного счета.