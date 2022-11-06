Какие книги читали дети 100 лет назад - фоторепортаж из Национальной библиотеки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Каждый визит в Национальную академическую библиотеку РК особенный. Уже с порога тебя встречают новинки, лучшие произведения зарубежных и казахстанских классиков. Чудеса на этом не заканчиваются. Фонд библиотеки пополняется книгами издательств, самих авторов и книжных магазинов. Руководство библиотеки не забывает также о юных читателях. В зале для детей собраны лучшие детские сказки, познавательные энциклопедии. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с хранителями этого богатства.

Вечерние встречи с Мукагали

Мы узнали, что читали дети 100 лет назад, какие книги в этом году отмечают юбилей и какие ценные документы привезут из Президентской библиотеки в Санкт-Петеребурге.

Особенностью Национальной академической библиотеки, безусловно, является то, что здесь имеются именные залы выдающихся писателей, поэтов, ученых. В зале Мукагали Макатаева постоянно проводятся встречи с представителями казахской интеллигенции, литературные вечера. Если навести на QR-код, размещенный на стенах, можно прочитать его стихи в электоронном формате. В залах Абиша Кекильбаева, Мырзатая Жолдасбекова, Абдижамала Нурпеисова, в зале Великой Отечественной войны имени Кемеля Токаева хранятся книги из книжных фондов самих авторов. В 2017 году в рамках акции «Подари библиотеке книгу» дети и внуки писателей, поэтов подарили их Национальной библиотеке. Помимо этого, в залах хранятся их личные вещи. Мырзатай Жолдасбеков даже передал библиотеке сувениры, которые хранились дома.

Особенно интересна история создания зала «Астана». По словам заместителя руководителя информационно-библиографического сервиса библиотеки Айман Кусаиновой, зал открылся к 20-летнему юбилею столицы в честь журналиста, редактора журнала «Сарыарка» Нургожы Ораза. Здесь хранится около 5 тысяч книг журналиста из его личной библиотеки. Многие экземпляры библиотека получила с автографами. В зале также расположен уникальный подарок народного писателя Казахстана Туманбая Молдагалиева Нургоже Оразу с надписью «Менің тұмашыма».

Сектор детской литературы открыт для юных читателей от 6 до 14 лет. Здесь хранятся свыше 13 тысячи книг на казахском, русском, английском языках.

Национальная академическая библиотека шагает в ногу со временем. Чтобы ценные рукописи и книги были доступными для читателей, литература размещается на электронном портале библиотеки www.kazneb.kz.

Этой работой занимается Служба управления электронными ресурсами. В систему загружены 64 тысячи документов по разным отраслям знаний. Читатели более чем из 100 стран пользуются порталом, получают доступ к книгам, контент размещен на 49 языках. На портале также можно работать с редкими документами и рукописями. На сайт загружено 8948 редких книг и рукописей.

Сокровищница и гордость Национальной академической библиотеки – фонд редких книг, который расположен в Музее книг. Музей открылся в 2014 году к 10-летнему юбилею библиотеки. Если Фонд библиотеки насчитывает полтора миллиона, то более 13 тысяч из них – это редкие книги. Все они хранятся в Музее книги.

«В любой библиотеке редкий фонд - это сокровищница библиотеки. Там хранятся самые ценные и дорогие книги. Я бы хотела обратить внимание на справочную литературу. Это энциклопедии, словари. Самая ценная из них – энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Это основатели всех энциклопедий», - рассказала руководитель музея Дарига Дауренбекова.

100 лет назад дети читали те же книги

Музей действительно напоминает сокровищницу, где хранятся самые ценные вещи. Только вместо золота вход в Музей устлан книгами. Здесь можно прикоснуться к истории. И даже одна небольшая книга хранит в себе историю целого поколения, народа.

Не менее интересная находка – книга в рисунках. Как отметила руководитель музея, раньше, когда еще не было фотоаппаратов, путешественники и историки брали с собой в путь художников.

«Это репринт. Подлинник находится в Лувре, в Париже. В свое время путешественники, историки возили с собой художника. То, что видели в ходе поездки, они переносили на бумагу. Художник Ле Дюк бывал в разных странах. Все эти страны он посетил и рисовал то, что видел. В этом сборнике собраны рисунки того периода. По этим рисункам, можно представить образ жизни того времени. Это 1735 год. Она еще уникальна тем, что открывается в 4 метра в разные стороны. Ясно и четко видны национальная одежда, их образ жизни, флора и фауна, орудия труда», - рассказала руководитель Музея.

Гордостью фонда является рукопись Тафсир – толкование Корана и сунны.

«Это подарок частного коллекционера. Уникальность рукописи в том, что ее писали 7 поколений одного рода. Книга состоит из 990 страниц и на каждой странице есть личная печать рода. По общему внешнему виду можно сказать, что книга принадлежала знатной семье, потому что простой человек не мог позволить писать себе в цвете, золоте. На каждой странице поля вычерчены золотыми тиснениями. Она была в плохом состоянии, когда нам подарили. Поэтому мы отреставрировали ее в Иране», - пояснила Дарига Дауренбекова.

Отдельная полка посвящена трудам великого мыслителя Абая. Уникальная рукопись – первые издания Абая («Абайдың алғашқы басылымдары»).

«Его первая книга, к сожалению, была издана после смерти мыслителя. У нас хранится копия этой первой книги. Подлинники находятся в Семее, в Алматы, в крупных библиотеках Санкт-Петербурга. У нас также есть полное собрание сочинений Абая 1933 года». Это первые книги Абая», - рассказала Дарига Дауренбекова.

«Мы ежегодно готовим выставку «Книги-юбиляры». Юбилеи отмечают не только авторы, но и книги. Допустим, книга «Абай» Мухтара Ауэзова – это первый том «Абая», изданный в 1942 году. В этом году отмечаем 80 лет со дня выхода этой книги. Второй том тоже отмечает юбилей – 75 лет со дня выхода в свет. А книге Сакена Сейфуллина «Тар жол тайғақ кешу» в этом году исполняется 95 лет», - поведала руководитель Музея книг.

Особенно интересна выставка «Эти книги дети читали 100 лет назад». Композиция посвящена книгам для детей, подготовленным представителями казахской интеллигенции. В то время многие книги выпускались на латинице. Одна из них - книга «Балаларға базарлық», подготовленная казахским поэтом, писателем Ильясом Жансугуровым.

«Ильяс Жансугуров детям посвящал маленькие книжки. Были проблемы с краской, бумагой, но они старались для детей издать книжки цветными. Составителем сказок для детей и сборников стихотворений является Сакен Сейфуллин. Каждая книга имеет свою историю. Казахские писатели даже перевели произведения классиков мировой литературы, и они тоже издавались в латинской графике. У нас хранится рассказ «Приключения барона Мюнхаузена» Рудольфа Эриха Распе. Однажды к нам пришел гость и сказал, что эту книгу перевел его репрессированный дедушка. Очень рады, что их потомки помнят, хранят и приходят к нам», - поделилась руководитель Музея книг.

Есть уникальные и интересные книги в полиграфическом исполнении. Например, «Рубаи» Омара Хайама изготовлена из чистой кожи, отделана серебром. Это уникальное, малотиражное, эксклюзивное издание. В библиотеке также имеется коллекция миниатюрных книжек. Они привезены из разных стран. Есть полное собрание сочинений Гоголя – репринт, ее точная копия. Очень много китайских книг из натурального шелка. Есть даже и говорящие книги.

«Многие книги нам подарили сами читатели. Это уникальные находки. Допустим, книгу Коран нам однажды подарила незнакомка. История этой книги уникальна тем, что ее дед был ученым человеком, лечил людей, однако ему пришлось покинуть Казахстан. Он умер в России. Когда в его старом доме делали ремонт, его дети раскопали эту книгу. Они сами ее отреставрировали и решили подарить нам», - рассказала Дарига Дауренбекова.

«Духовная пища» для читающей нации

В Национальной академической библиотеке на начало 2022 года зарегистрировано 517281 читателей, в том числе 475720 дистанционные пользователи. За 9 месяцев текущего года количество читателей составило 47724, из них 7266 – новые читатели.

По словам директора Национальной академической библиотеки Газизы Нургалиевой, электронные и бумажные книги должны сосуществовать. Поэтому первым делом в библиотеках должен формироваться богатый книжный фонд, считает она. Примечательно, что в Национальную академическую библиотеку издательства передают по одному экземпляру книг. Есть и авторы, которые делают ценный подарок. Некоторые библиотеки, книжные магазины тоже дарят свои книги.

«Недавно побывала на встрече библиотекарей, которая проходила в Минске. Мы обменялись мнениями, информацией, выстроили взаимное сотрудничество. По итогам нашей встречи 76 документов передаст нам Президентская библиотека в Санкт-Петербурге. Имеются карты Акмолинской, Тургайской областей, сведения, касающиеся других наших областей, есть открытки, фото и видео-документы. Руководство Президентской библиотеки согласилось передать нам эти документы в электронном формате. Нам необходимо собирать сведения и рукописи, касающиеся нашей страны. Фонд редких книг – это сокровище нашей библиотеки», - отметила Газиза Нургалиева.

Директор Национальной академической библиотеки, считает, что должно уделяться особое внимание сервису, книжному фонду и инфраструктуре библиотеки, чтобы читателю нравилось проводить время в библиотеке.

«Читатель – это термин, свойственный не только библиотеке. Если человек не приходит в библиотеку, это не означает, что он не является читателем. В каждом доме есть читатели. Многие сейчас покупают книги, читают в электронном формате. Однако чтобы увеличить количество читателей, пользующихся услугами библиотеки, во-первых следует улучшить сервис. То есть, сотрудники библиотеки должны приветливо и с улыбкой на лице встречать наших гостей. Во-вторых, залы должны быть светлыми, удобными. В-третьих, книжный фонд должен отвечать запросам читателей», - рассказала спикер.

Помимо этого, в Национальной библиотеке проводятся литературные вечера, пресс-конференции, встречи с авторами.

«Мы организовали книжные клубы, проводим мероприятия для вовлечения читателей в жизнь библиотеки. При нашей Национальной академической библиотеке действует клуб читателей. Откроются еще три читательских клуба. Это хорошая тенденция. Они обсуждают книгу, приглашают на встречу автора. Это незаменимые встречи.

Помимо этого, мы проводим литературные вечера, другие мероприятия. Если на такие встречи придут 50 человек, это будет означать, что наши ряды пополнятся еще 50 читателями. Многие даже не знают, что посещение библиотеки бесплатное. Такие интервью с библиотекарями, фоторепортажи тоже способствуют повышению имиджа библиотеки и тех, кто здесь трудится. Ко Дню библиотекаря приглашали на разные встречи, прямые эфиры, интервью. Нас радует, что уделяется такое внимание нашей работе», - пояснила Газиза Нургалиева.

Директор Национальной академической библиотеки с детства впитала в себя произведения казахских классиков. Поэтому, собеседница считает себя, в первую очередь, читателем, а не библиотекарем.

«Придерживаюсь одного принципа – в первую очередь, я не библиотекарь, а читатель. Поэтому мы должны стараться и начинать с себя, чтобы в каждом доме любили книгу. Культура чтения – это вещь индивидуальная. Я бы посоветовала читать больше художественной литературы. Мухтара Ауэзова, Абиша Кекильбаева, Сайына Муратбекова, Дулата Исабекова, Тынымбая Нурмагамбетова, Кабдеша Жумадилова, Бексултана Нуржекеева читаешь для духовного обогащения. Ты проникаешь в мир героя, сопереживаешь ему. Мне очень хочется, чтобы в каждой семье читали книги, чтобы это стало полезной привычкой. Хочется, чтобы мы стали читающей нацией», - добавила Газиза Нургалиева.



