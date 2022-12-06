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    Какие казахстанские фильмы увидят зрители Баку

    6 Декабря 2022, 21:02

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - 10-11 декабря в бакинском кинотеатре «Низами» пройдут Дни казахстанского кино в Азербайджане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В первый день в 14:00 состоится показ анимационного фильма «Кенже гыз», режиссером которого является И. Ардашов. Фильм о маленькой девочке, которая, пытаясь впечатлить игнорирующих ее старших братьев, по ошибке выпускает древнего демона. Теперь только она может остановить его, пока тот не обрел полную силу и не пробудил несокрушимую армию.

    12 декабря в 14:00 зрители смогут посмотреть художественный фильм «Alğa» режиссера Р. Нургалиева. Этот фильм про историю двух братьев, которые после смерти отца начинают промышлять ограблениями. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший из города в аул для отбора талантливой молодежи. Непростые испытания выпадают братьям. Трагический случай меняет их жизнь. Одному из братьев теперь предстоит победить чемпиона мира в марафонском беге.

    Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Казахстана, Государственный центр поддержки казахского кино «Kazakhcinema» при поддержке посольства Казахстана в Азербайджане.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Культура Азербайджан Общество Кинематограф
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