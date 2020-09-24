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    Какие казахстанские банки лидируют по приросту на рынке корпоративных вкладов

    24 Сентября 2020, 10:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определены банки второго уровня, лидирующие по приросту на рынке корпоративных вкладов в кризисном 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

    В кризисном 2020 году корпоративные вклады выросли на 12,6% с начала года, до 9,76 трлн тенге. Непосредственно казахстанские банки прибавили 9,1% за этот период, совокупный портфель вкладов юридических лиц составил в этом сегменте 6,56 трлн тенге по итогам июля. Еще 3,19 трлн тенге пришлось на иностранные дочерние БВУ и банки с иностранным участием.

    Абсолютный лидер среди казахстанских банков по росту бизнес-вкладов с начала года — Bank RBK: несмотря на кризисные явления в Казахстане и мире, фининститут прибавил сразу 61,8%, до 188,4 млрд тенге. За год (то есть с июля 2019) Bank RBK нарастил объем вкладов на 78,4% — это один из самых высоких показателей по сектору.

    На втором месте Jýsan Bank: плюс 32,4% с начала текущего года, до 304,1 млрд тенге. Третье место — за банком Kassa Nova: плюс 31%, до 64,3 млрд тенге. Этот фининститут, по сути, уже не является казахстанским — в августе был заключен договор купли-продажи банка.

    Всего из 13 казахстанских банков с начала года в плюсе 9 БВУ, в целом по рынку из 27 фининститутов в плюсе 18 БВУ. Среди иностранных банков лучшие показатели роста бизнес-вкладов с начала года — у КЗИ Банка.

    За год корпоративные депозиты в целом по банковскому сектору увеличились на 20,3%. Их доля от общего объема вкладов на 1 августа текущего года составила уже 49%, против 48,2% годом ранее. Ранее наблюдался многолетий спад веса корпоративных вкладов в общей депозитной корзине, однако «коронавирусный» 2020 год переменил эту динамику.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Экономика Статистика
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