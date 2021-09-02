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    Какие известные спортсмены вошли в рабочий орган проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана»

    2 Сентября 2021, 18:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие известные спортсмены вошли в рабочий орган проектного офиса «Трансформация спорта Казахстана», рассказал руководитель проекта Камбар Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состав рабочего органа на сегодня состоит из 55 профессионалов. Но каждый день звонят и говорят, что у нас есть инициативы. Поэтому, я думаю, что это только первоначальная цифра. На сегодня я могу показать список. В этом списке у нас 55 человек. Руководителем группы по проекту по инклюзивным видам спорта является президент Национального параолимпийского комитета Боранбаев Кайрат Советаевич», - сказал Камбар Омаров на брифинге в СЦК.

    Спикер также назвал известных спортсменов, которые входят в рабочий орган проекта.

    «У нас есть чемпионы мира, олимпийские чемпионы, в их числе: Бахтияр Артаев, Василий Жиров, Юрий Мельниченко, Турсынгали Едилов, Елдос Сметов, Александр Винокуров», - сообщил Камбар Омаров.

    По его словам, в этот список входят и войдут еще и другие профессиональные спортсмены.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Спорт Минкультуры Другие государственные органы Общество
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