Какие изменения ждут производителей при общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев рассказал, что изменится для производителей и потребителей электроэнергии с началом функционирования общего рынка электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в мае 2019 года был подписан протокол, направленный на создание общего рынка электроэнергии. В этом документе указаны правила функционирования рынка, полномочия по регулированию и ряд других вопросов. Большое внимание уделено механизмам торговли, которые обеспечивают недискриминационные условия, транспарентные цены на энергоресурсы. С начала функционирования общего электроэнергетического рынка оптовым продавцам и покупателям будет дана возможность заключать договора непосредственно с покупателями и продавцами из других стран-участников ЕАЭС. В рамках реализации данного протокола, то есть международного договора будет еще подготовлен ряд документов», - сказал Эмиль Кайкиев на брифинге в Центральной службе коммуникаций.

Он отметил, что общий рынок электроэнергетики должен быть запущен не позднее 1 января 2025 года.

«Для производителей электрической энергии это будет означать расширение рынка сбыта. Оптовые покупатели электроэнергии получат возможность выбирать поставщиков с лучшими договорными условиями», - сказал спикер.

Напомним, ранее член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в условиях пандемии.



