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    Какие изменения ждут производителей при общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС

    4 Февраля 2021, 20:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев рассказал, что изменится для производителей и потребителей электроэнергии с началом функционирования общего рынка электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в мае 2019 года был подписан протокол, направленный на создание общего рынка электроэнергии. В этом документе указаны правила функционирования рынка, полномочия по регулированию и ряд других вопросов. Большое внимание уделено механизмам торговли, которые обеспечивают недискриминационные условия, транспарентные цены на энергоресурсы. С начала функционирования общего электроэнергетического рынка оптовым продавцам и покупателям будет дана возможность заключать договора непосредственно с покупателями и продавцами из других стран-участников ЕАЭС. В рамках реализации данного протокола, то есть международного договора будет еще подготовлен ряд документов», - сказал Эмиль Кайкиев на брифинге в Центральной службе коммуникаций.

    Он отметил, что общий рынок электроэнергетики должен быть запущен не позднее 1 января 2025 года.

    «Для производителей электрической энергии это будет означать расширение рынка сбыта. Оптовые покупатели электроэнергии получат возможность выбирать поставщиков с лучшими договорными условиями», - сказал спикер.

    Напомним, ранее член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев рассказал о взаимной торговле стран ЕАЭС в условиях пандемии.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Энергетика Промышленность Экономика ЕАЭС
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