Какие изменения ждут казахстанскую науку, рассказал глава Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в Национальном центре биотехнологий в рамках расширенной коллегии Министерства образования и науки РК состоялось секционное заседание «Актуальные вопросы развития науки Казахстана», организованное Комитетом науки МОН, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главным спикером выступил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Он сделал акцент на приоритетах и новациях в сфере науки в свете государственной программы развития науки на 2020-2025 годы.

«В настоящее время научными исследованиями и разработками занимается 22,4 тысячи ученых. Казахстан лидирует по росту публикационной активности. Так, количество публикаций казахстанских ученых в базе данных Scobus по сравнению с 2011 годом выросло в 34,5 раза, в базе данных Web of Science в 59 раз. Во-первых, как уже сообщалось ранее, к 2025 году финансирование науки составит 1% от ВВП. В этом году впервые выделены средства на обновление научной инфраструктуры НИИ. Также теперь конкурсы на грантовое и программно-целевое финансирование научных программ будут проводиться ежегодно. Помимо традиционных грантов, будут введены так называемые малые гранты, срочные гранты, гранты на коллаборацию. Программно-целевое финансирование будет распределяться исключительно на основе конкретных научно-технических задач с четкими результатами. Ежегодно будут проводиться конкурсы для молодых ученых», - рассказал министр.





Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что за прошлый год в нормативной сфере было сделано многое для повышения прозрачности распределения финансов. Так, внесены изменения в положение о национальных научных советах (ННС), которые принимают коллегиальное решение о финансировании проектов и программ, ведут мониторинг их реализации. Теперь главным критерием при отборе кандидатов станет качество их научных публикаций. В середине прошлого года составы ННС были обновлены более чем наполовину. Также введена экономическая экспертиза конкурсных заявок, которая будет усилена новой методикой, основанной на международных стандартах и требованиях законодательства.

«Для улучшения качества исследований и академической культуры в целом будет предпринят ряд мер в сфере академической честности. Сделана обязательной проверка научных работ и письменных оцениваемых обучающих на заимствования по международным базам данных и сетью интернет». Впервые приобретена подписка на крупнейшую систему обнаружения заимствований Turnitin , используемую ведущими вузами мира», -добавил министр образования и науки РК.

Министерство также планирует финансово поддерживать лучшие журналы, чтобы они вошли в топ международных баз Scopus и Web of Science. Будут приниматься меры по усилению интеграции вузовской и академической науки. На сегодня 56% научных проектов реализуется вузами. До конца года на конкурсной основе будут отобраны лучшие вузы , на базе которых при финансовой поддержке МОН будут созданы «Центры академического превосходства». Основой задачей таких центров будет подготовка исследователей новой генерации через формирование новых научных школ и продвижение своих исследований в мире . Также будут приняты меры по цифровизации науки. Министерство планирует перевести услуги АО «НЦ ГНТЭ» в цифровой формат и автоматизированный режим.

«Планируется также предоставить докторантам еще один год после завершения обучения, без выплат со стороны министерства, в течение которого будет разрешено продолжить обучение и без санкций выйти на защиту. В дальнейшем будет создана система постдокторантуры не как уровень образования, а как возможность для ученых продолжить исследования на базе вуза или НИИ. Важнейшим приоритетом является взаимодействие с научным сообществом, широкой общественностью в рамках концепции «слышащего государства«, - отметил Асхат Аймагамбетов.



