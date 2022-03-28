Какие изменения внесены в законодательство по банкротству физлиц после обсуждений в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие изменения были внесены в законодательство по банкротству физических лиц после обсуждений в рабочей группе, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Членами рабочей группы было внесено очень много конструктивных предложений, часть из них была учтена. В частности, предусмотрена возможность заключения мирового соглашения, исключено требование о наличии исполнительного производства, расширен перечень оснований для выезда за пределы страны. Помимо этого введена обязанность должника уведомить всех кредиторов о начале банкротства, чтобы соблюдался интерес кредиторов и их права не были нарушены. Эти и другие предложения были детально изучены на заседании рабочей группы и соответствующие нормы законопроекта были доработаны и скорректированы», - пояснил Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний по законопроектам, предусматривающим банкротство физических лиц.

Спикер добавил, что законопроект на сегодня внесен в Правительство для прохождения соответствующих процедур для последующего внесения в Мажилис.

Ранее сообщалось, что после проведения процедуры банкротства должник не сможет в течение пяти лет получать займы в банках и микрокредитных организациях.

«Помимо этого на три года вводится запрет на выезд за пределы РК за исключением отдельных оснований таких как: лечение, выезд на похороны близкого родственника, получение образования или же трудоустройство», - проинформировал Кайрат Миятов.