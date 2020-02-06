Какие изменения внесены в Закон о реабилитации и банкротстве – комментарий Минфина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве финансов РК рассказали об основных новшествах, внесенных в Закон о реабилитации и банкротстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основные изменения коснулись следующего: по инициативе реабилитации процедуры банкротства – для того чтобы применить процедуру реабилитации должнику либо кредитору необходимо подтвердить временную неплатежеспособность», - сообщила Айгуль Уалиева на брифинге в СЦК.

Она пояснила, что под временной неплатежеспособностью подразумевается неисполнение обязательств перед кредиторами в течение трех месяцев.

«Если это кредиторы по социальной направленности (невыплаченная заработная плата, алименты, некоторые виды авторских вознаграждений), а также в случае, если имеются неисполненные обязательства по договорам гражданско-правового характера, а также имеется задолженность по налогам и по таможенным платежам. Основания для инициирования этой процедуры одинаковы, как для должника, так и для кредитора. В случае если должник принял решение об инициировании процедуры банкротства, то для него необходимо выполнение условий и отвечать понятию «устойчивая неплатежеспособность». Устойчивая неплатежеспособность – это стабильное превышение его обязательств над активами на определенные даты», - отметила представитель Минфина.

То есть, когда заявитель подает заявление на применение процедуры банкротства, при подаче заявления должно быть стабильное превышение его обязательств над активами, а также на первое число года, в котором подано такое заявление.

«Если такое заявление подается в первом квартале календарного года, то также необходимо соблюдение условия на первое число предыдущего года, в котором подается заявление. Если процедуру банкротства инициирует кредитор, то для него необходимо соблюдение таких условий, как наличие судебного акта, подтверждающего кредиторскую задолженность, либо исполнительный лист, либо признание долга. В случае если инициатором выступает уполномоченный орган в лице управления госдоходов, то основанием является полнота принятых способов и мер принудительного взыскания всех видов задолженности по налогам и таможенным платежам», - подчеркнула А. Уалиева.

При этом до инициирования процедуры инициатор такой процедуры – должник либо кредитор – обязаны заключить соглашение с временным управляющим либо с временным администратором.

«Это новшество в законе. Если ранее в процедуре банкротства назначение временного управляющего относилось к компетенции суда, то этим законом порядок изменен. И в случае инициирования процедуры банкротства должником либо кредитором, сам должник либо кредитор выбирает для себя администратора, обратившись в реестр администраторов лиц, где есть информация по всем администраторам РК. Аналогично и при инициировании процедуры реабилитации – должник либо кредитор обращается в единый реестр администраторов, определяет лицо, которое может выступать для него временным администратором, заключать соглашение, и в дальнейшем инициируется процедура реабилитации либо банкротства», - заключила А. Уалиева.