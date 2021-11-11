Какие изменения внесены в нормативно-правовые акты в сфере науки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов проинформировал о принятых в Казахстане изменениях в нормативно-правовые акты в сфере науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу министра в сети Facebook.

По словам Асхата Аймагамбетова, были внесены изменения в три ключевых НПА – Положение о национальных научных советах, Правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, Правила базового, грантового, программно-целевого финансирования.

«Для решения накопившихся проблем в науке Главой государства было поручено до конца года внести изменения в законодательство о науке. В частности, включить заработную плату учёных в базовое финансирование, ввести прямое финансирование научных институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями, продлить сроки финансирования научных исследований до пяти лет, создать институт апелляций решений ННС. Благодаря поддержке со стороны Главы государства Касым-Жомарта Токаева стало возможным решение всех этих вопросов.

Не так давно я публиковал отдельный пост о данной инициативе. Вместе с этим перед нами еще стояли такие задачи, как упрощение процедур финансирования, отчётности, снятие бюрократических барьеров и создание благоприятной, комфортной среды для реализации учёными своих идей и потенциала.

Мы не раз обсуждали эти вопросы с научным сообществом, пропускали проекты планируемых изменений в НПА через сито экспертных обсуждений и общественных дискуссий. В результате в конце октября постановлениями Правительства РК были внесены изменения в три ключевых НПА – Положение о национальных научных советах, Правила организации и проведения государственной научно-технической экспертизы, Правила базового, грантового, программно-целевого финансирования.

Что изменилось?

1. Теперь не требуется сдавать промежуточные отчеты по проектам, получающим грантовое финансирование на срок более 12 месяцев. И если ранее у руководителей проектов в октябре-ноябре каждого года с учетом бюрократических норм государственного стандарта уходило около четырех недель на подачу промежуточных отчётов по грантовому финансированию, то теперь достаточно потратить не более получаса времени на заполнение опросника с краткими сведениями о проекте без написания и сдачи массивного отчёта на 40 страницах.

2. Сроки проведения конкурсных процедур, включая все этапы, начиная от выхода объявления до принятия решения, сокращены со 145 рабочих дней до 92.

3. Количество приложений к конкурсным заявкам сокращено с двенадцати до пяти (в планах – сократить до одного).

4. Формальная проверка будет соответствовать своему наименованию, то есть если при подаче заявки возникнет форс-мажор, то в течение трех дней можно будет изменить практически все, кроме организации-заявителя.

5. Создается отдельный ННС по коммерциализации РННТД, в состав которого будут, в основном, включены представители реального сектора экономики, венчурного бизнеса, маркетологи, риск-менеджеры, участники крупных инвестиционных проектов, финансовые эксперты и др.

6. Утвержден Этический кодекс членов ННС, нарушение которого уже является основанием для исключения из состава совета.

7. В составе ННС теперь будет больше учёных (более 50%). Ранее по положению в составе ННС было больше представителей государственных органов, общественных объединений и т.д., что в отдельных случаях затрудняло работу ННС.

8. Учёным предоставлена ощутимая финансовая свобода. В случае экономии и (или) остатка неиспользованных средств по проекту научный руководитель вправе самостоятельно перераспределить средства на оплату труда, прочие услуги и работы, приобретение материалов и оборудования, аренду, эксплуатационные расходы на оборудование и технику. Ранее учёные были вынуждены из-за каждой мелочи обращаться в ННС.

Этот очень важный пакет поправок уже принят и начинает действовать. Но даже этого еще недостаточно.

Комитету науки поручено разработать и внести еще один пакет изменений, направленных на то, чтобы перевести большинство процессов в электронный формат, провести полный реинжиниринг всех процессов и госуслуг, а также уменьшить сроки прохождения процедур», - написал Асхат Аймагамбетов.



