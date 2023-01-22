Какие изменения внесены по исчислению корпоративного подоходного налога в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Законом Республики Казахстан от 21 декабря 2022 года № 165-VII ЗРК внесены изменения в Налоговый кодекс по исчислению корпоративного подоходного налога. Нововведения вводятся с 1 января 2023 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Не рассматривается в качестве дохода по КПН:

стоимость электрических сетей, принятых на безвозмездной основе энергопередающей организацией на баланс от государственных или местных исполнительных органов, других энергопередающих организаций или собственников электрических сетей, не осуществляющих деятельность по передаче электрической энергии;

увеличение стоимостного баланса групп (подгрупп) амортизируемых активов, образовавшееся вследствие применения условного коэффициента недропользователем по контракту на разведку и добычу или добычу углеводородов по сложным проектам (за исключением газовых проектов на суше).

Для вычета сумм компенсаций при служебных командировках и поездках членов органа управления налогоплательщика не требуется подтверждение проезда посадочным талоном или иным документом.

Некоммерческие организации исключают из совокупного годового дохода обязательные расходы собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, направленные для накопления денег на проведение капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

Вычет по КПН по сумме расходов по отчислениям в Фонд социального медицинского страхования, производится налогоплательщиком не по уплаченным, а по начисленным отчислениям по аналогии с социальными отчислениями.

Органы центра и их организации соответствующие условиям, определенным пунктом 2 статьи 6 Конституционного закона Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» освобождаются от обязательства по исчислению и уплате авансовых платежей, в том числе представлению и составлению налоговой отчетности по ним.